Der Kurs von Dogecoin (DOGE) kann sich in den letzten Tagen von seiner Kurskorrektur zurück an die Schlüsselunterstützung im Bereich der 0,063 US-Dollar erholen. In den letzten zwei Handelstagen steigt der Memecoin rund 10 Prozent im Wert an. Der DOGE-Kurs scheint zusammen mit seinem Konkurrent Shiba Inu (SHIB) verlorenen Boden gutmachen zu wollen. Mit 0,075 US-Dollar handelt Dogecoin unweit des ersten starken Widerstands aus Supertrend und EMA50 (orange) im Bereich der 0,078 US-Dollar. Gelingt ein Ausbruch über diesen wichtigen Resist, hellt sich das Chartbild weiter auf. Anleger sollten jedoch insbesondere die relevanten Kursmarken bei Bitcoin im Blick haben. Sobald der Bitcoin-Kurs eine Erholungspause von seiner heutigen Kursrallye einlegt, dürften Anleger vermehrt in Altcoins wechseln und die Kurse gen Norden treiben.

Kursanalyse auf Basis des Wertepaares DOGE/USDT auf Binance

Bullishe Kursziele: 0,078 USD, 0,083 USD, 0,092/0,099 USD, 0,112 USD, 0,137/0,144 USD, 0,158 USD, 0,171/0,180 USD, 0,191 USD, 0,212/0,224 USD, 0,238 USD, 0,263/0,297 USD

Dogecoin: Bullishe Kursziele für die kommenden Wochen

Dogecoin muss zunächst versuchen, sein Wochenhoch im Bereich der lila Widerstandszone dynamisch zu überwinden und über diese Zone auszubrechen. Sodann rückt der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Tage (EMA200) (blau) bei 0,083 US-Dollar in den Fokus. Wird auch dieser Resist dynamisch überwinden, hellt sich das Chartbild zugunsten der Bullen auf. Dogecoin dürfte dann schnell bis in den orangen Widerstandsbereich vorpreschen.

Überspringt der DOGE-Kurs die 0,092 US-Dollar, rückt die Oberkante bei 0,099 US-Dollar in den Fokus. Hier scheiterte der DOGE-Kurs bereits zu Beginn des Vormonats. Zudem verläuft hier das 50er Fibonacci-Retracement der aktuellen Kursbewegung. Eine Rückeroberung dieser Marke dürfte Dogecoin Auftrieb in Richtung des Golden Pockets um 0,111 US-Dollar verleihen. Hier findet sich zudem das Hoch aus dem Dezember 2022.

Kann der Gesamtmarkt jedoch an seine Kursstärke in dieser Handelswoche anknüpfen und Bitcoin geht in einer Seitwärtsphase über, dürften die Altcoins optimalerweise an Wert gewinnen. Nur wenn Dogecoin das Dezemberhoch dynamisch überwindet, ist ein Folgeanstieg bis in den maximalen Zielbereich zwischen 0,137 US-Dollar und 0,144 US-Dollar vorstellbar.

Hier findet sich das übergeordnete 38er Fibonacci-Retacement der gesamten Abwärtsbewegung vom Allzeithoch. Bereits Anfang November konnte der DOGE-Kurs diese Zone per Tagesschlusskurs mehrfach nicht überwinden. In Anbetracht der Relevanz dieses Chartbereichs ist nicht mit einem zeitnahen Sprung über diesen Widerstandsbereich zu rechnen.

Bearishe Kursziele: 0,068 USD, 0,066/0,063 USD, 0,058/0,055 USD, 0,052 USD, 0,049 USD, 0,041 USD

Dogecoin: Bearishe Kursziele für die kommenden Wochen

Sollte es den Bären hingegen gelingen, den DOGE-Kurs unter der lila Zone zu deckeln und eine Gegenbewegung zu initiieren, rückt zunächst der Support bei 0,068 US-Dollar in den Blick. Hier muss die Käuferseite dagegenhalten, um einen Retest des Jahrestiefs aus der Vorwoche abzuwenden. Sollte Dogecoin jedoch in die türkise Zone zwischen 0,066 US-Dollar und 0,063 US-Dollar eintauchen, dürften die Bullen zunächst zur Stelle sein. Solange Bitcoin nicht erneut schwächelt, fungiert diese Zone als solide Unterstützung.

Fällt der Kryptomarkt nach der starken Erholungsrallye in den letzten Tagen hingegen erneut deutlicher gen Süden und Dogecoin fällt unter sein Jahrestief zurück, droht ein Abverkauf bis in die grüne Unterstützungszone zwischen 0,058 USD und 0,055 USD. Hier findet sich das Tief aus dem Oktober 2022. Sollte es auch in dieser Zone zu keiner Kursumkehr gen Norden kommen, rückt das maximale bearishe Kursziel zwischen 0,052 US-Dollar und dem Vorjahrestief bei 0,049 USD als Zielbereich in den Fokus. Hier bietet sich für die Bullen aus charttechnischer Sicht ein attraktiver Kaufeinstieg an.

Der Blick auf die Indikatoren

Der RSI kann sich in den letzten Tagen zurück in die neutrale Zone zwischen 45 und 55 erholen. Erst ein Kursausbruch über die 0,079 US-Dollar dürfte hier ein frisches Kaufsignal aktivieren. Der MACD-Indikator hat auf Tagesbasis zwar bereits ein frisches Long-Signal generiert, handelt aber deutlich unter der 0-Linie. Erst bei einem Anstieg darüber würde das Signal an Kraft gewinnen.

