Nach einem Kursrutsch in der Vorwoche samt Gap-Close der CME-Future-Kurslücke bei 19.568 US-Dollar stabilisierte sich der Bitcoin-Kurs und setzte in den letzten drei Handelstagen zu einer fulminanten Erholung an: Mit rund 30 Prozent Kursanstieg ist es die stärkste Aufwärtsbewegung seit dem 27. Oktober 2019. In der Spitze erreichte der BTC-Kurs mit 26.553 US-Dollar den höchsten Stand seit dem 13. Juni 2022. Die Krypto-Leitwährung erreichte damit das Golden Pocket der übergeordneten Kursbewegung bei 26.500 US-Dollar. Hier setzten vermehrte Gewinnmitnahmen durch die Bullen ein und drückten Bitcoin zurück unter den alten Jahreshöchstwert. Mit 24.698 US-Dollar handelt Bitcoin jedoch weiterhin in Schlagdistanz seiner Höchststände aus dem Vormonat Februar.

Nachdem in der Vorwoche bereits drei US-Banken in die Zahlungsunfähigkeit gerutscht waren und am heutigen Mittwoch die Krise der Schweizer Großbank Credit Suisse den gesamten Bankensektor zusätzlich ins Wanken bringt, scheint das Interesse an Bitcoin größer denn je. Das Handelsvolumen in den letzten Tagen liegt rund 200 Prozent über dem Jahresdurchschnitt.

Kursanalyse auf Basis des Wertepaares BTC/USD auf Coinbase

Bitcoin: Bullishe Kursziele für die kommenden Handelswochen

Bullishe Kursziele: 25.214/25.304 USD, 25.684/25.801 USD, 26.553/26.875 USD, 27.682/28.088 USD, 28.740/29.232 USD, 30.000 USD, 30.656/31.756 USD, 32.403/32.938 USD

Die Bullen zeigten in den letzten Tagen ihre volle Kraft und hievten Bitcoin auf ein neues Jahreshoch. Nun gilt es für die Käuferseite Bitcoin oberhalb der 24.000 US-Dollar zu stabilisieren, und einen neuen Anstiegsversuch über die 25.304 US-Dollar in Richtung 25.800 US-Dollar zu initiieren. Durchbricht Bitcoin diesen Widerstand, kommt es zum erneuten Showdown zwischen 26.553 US-Dollar und 26.875 US-Dollar. Optimalerweise überwindet Bitcoin sodann auch die kursbegrenzende lila Aufwärtstrendlinie.

Sodann dürfte Bitcoin zunächst bis in die grüne Resistzone knapp unterhalb der 28.000 US-Dollar durchmarschieren. Eine Rückeroberung würde den BTC-Kurs sodann bis in den lila Widerstandsbereich zwischen 28.740 US-Dollar und 29.232 US-Dollar führen. Hier verläuft eine alte CME Future-Kurslücke vom 10. Juni 2022. Dieser Bereich stellt das erste wichtige Kursziel in den kommenden Wochen dar.

Gewinnmitnahmen sind hier sehr wahrscheinlich. Erst bei einem Tagesschluss oberhalb dieses Bereichs dürfte Bitcoin weiter in Richtung 30.000 US-Dollar durchmarschieren. Kommt es zu keinem deutlichen Kursabpraller gen Süden, ist perspektivisch auch ein Folgeanstieg bis in die gelbe Zone vorstellbar. Das maximale Kursziel für Bitcoin in den kommenden Wochen findet sich zwischen 32.403 US-Dollar und 32.938 US-Dollar.

Bearishe Bitcoin-Kursziele

Bearische Kursziele: 23.998 USD, 23.618 USD, 23.048 USD, 22.519/22.177 USD, 21.786/21.366 USD, 20.948 USD, 20.666/20.370 USD, 19.565 USD

Die Bären hatten dem Kurssprung nichts entgegenzusetzen. Erst ein Rückfall unter die 23.998 US-Dollar mit anschließender Unterschreitung der roten Unterstützungszone dürfte die Kurskonsoldierung bis mindestens 23.048 US-Dollar ausweiten. Durchschlägt Bitcoin dieses Supportlevel, rückt der Bereich zwischen 22.519 US-Dollar und 22.177 US-Dollar erneut in den Fokus. Hier muss die Käuferseite zwingend Gegenwehr leisten. Ansonsten droht sich die Korrektur erneut auszuweiten.

Eine Aufgabe dieses Supportbereichs per Tagesschlusskurs wäre ein Zeichen dafür, dass die Bullenparty eine Pause einlegt. Dieses scheint in Anbetracht der Situation im Bankensektor nicht unwahrscheinlich. Sodann könnte Bitcoin erneut in Richtung EMA200 (blau) im Tageschart abrutschen. Der orange Bereich muss von den Bullen mit aller Kraft verteidigt werden.

Sollte der Support bei 21.365 US-Dollar erneut durchschlagen werden, rückt das maximale bearishe Kursziel für die kommende Woche in den Fokus. Dieses findet sich aus charttechnischer Sicht bei 20.948 US-Dollar und wird vom Supertrend abgeleitet. Sollte es zu einem massiven Abverkauf an den globalen Finanzmärkten infolge einer Bankenkrise kommen, rücken als Zielmarke schlagartig das Vorwochentief bei 19.565 US-Dollar in den Fokus. Auch tiefere Kurse, welche der letzten Kursanalyse vom 10. März zu entnehmen sind, müssten sodann eingeplant werden.

Der Blick auf die Indikatoren

Der RSI wie auch der MACD Indikator haben auf Tagessicht ein neues Kaufsignal generiert. Eine erneute Kursschwäche könnte diesen Status jedoch schnell wieder negieren.

Durch die fulminante Erholungsbewegung wurde auch das Verkaufssignal im RSI auf Wochensicht negiert. Um ein frisches Long-Signal im Wochenchart zu bestätigen, muss Bitcoin zum Wochenschluss am Sonntag oberhalb der 24.000 US-Dollar notieren. Das Kaufsignal im MACD hat zwar unverändert Bestand ist in der aktuell volatilen Situation aber zu vernachlässigen.

