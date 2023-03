Wie in der letzten Kursanalyse thematisiert, sorgte der bearishe Ausbruch aus der Flaggenformation für einen deutlichen Kurseinbruch der Krypto-Leitwährung. Der Bitcoin-Kurs stürzte in den letzten 48 Handelsstunden zwischenzeitlich um 10 Prozentpunkte ab. Laut Coinglass führte die Gesamtmarktkorrektur in den letzten 24 Stunden zu Liquidationen in einem Umfang von 420 Millionen US-Dollar. Erst bei 19.568 US-Dollar, und damit nahezu auf den Dollar genau, stabilisierte sich der BTC-Kurs an der offenen CME-Future Kurslücke vom 13. Januar. Damit fungiert auch die übergeordnete rote Abwärtstrendlinie erneut als valide Unterstützung. Trotz der momentanen Unruhe rund um die Liquiditätsprobleme verschiedener kleinerer US-Banken und der Abwicklung der Krypto-Bank Silvergate in der Vorwoche, scheint die Käuferseite einen Totalabsturz kurzfristig abwenden zu können.

Kursanalyse auf Basis des Wertepaares BTC/USD auf Coinbase

Bitcoin: Bullishe Kursziele für die kommenden Handelswochen

Bullishe Kursziele: 20.370/20.666 USD, 21.366/21.786 USD, 22.177 USD, 22.519 USD, 23.048 USD, 23.618 USD, 23.998 USD, 24.842 USD, 25.214/25.338 USD

Die Bullen hatten zuletzt deutlich das Nachsehen. Bis an das CME-Gap bei 19.568 US-Dollar brach der BTC-Kurs heftig gen Süden ein. Jetzt gilt es kurzfristig kein neues Tagestief zuzulassen. Ein erstes Zeichen der Kurserholung wäre eine Stabilisierung oberhalb der psychologisch wichtigen 20.000 US-Dollar Marke. Sodann muss Bitcoin den gestrigen Tagesschlusskurs am Widerstand bei 20.369 US-Dollar zurückerobern. Gelingt der Sprung über diese Marke, muss unmittelbar auch das Kurslevel von 20.666 US-Dollar überwunden werden.

Sodann hätte der BTC-Kurs Platz in Richtung 21.365 US-Dollar. Die orange Zone fungiert nun als erster relevanter Zielbereich für die Käuferseite. Neben dem Golden Pocket der aktuellen Kursbewegung ausgehend vom Hoch bei 22.654 US-Dollar findet sich knapp darüber auch der gleitende 200-Tage-Durchschnitt EMA200 (blau).

Im ersten Anlauf dürfte Bitcoin hier abprallen. Erst wenn dieser Bereich ebenfalls zurückerobert ist, weitet sich die Kurserholung in Richtung der 22.177 US-Dollar aus. Hier verläuft der EMA50 (orange) gepaart mit der Abrisskante der aktuellen Kurskorrektur. Die Oberkante der grünen Widerstandszone bei 22.519 US-Dollar stellt sodann eine starke Hürde dar. Supertrend und horizontaler Widerstand fungieren hier als starker Resist.

Ein Ausbruch über diesen Bereich setzt weiteres Anstiegspotential in Richtung 23.048 US-Dollar frei. Aus aktueller Chartsicht wäre das maximale Erholungsziel für die kommende Woche bei 23.618 US-Dollar damit in greifbarer Nähe. Zwar könnte Bitcoin kurz bis an die 23.988 US-Dollar spiken, dann könnte jedoch eine weitere Kurskorrektur gen Süden einsetzen.

Bearishe Bitcoin-Kursziele

Bearische Kursziele: 19.569 USD, 19.345/19.112 USD, 18.841 USD, 18.466 USD, 17.908 USD, 17.422 USD, 17.075/16.888 USD, 16.463/16.284 USD, 15.744/15.460 USD

Die Bären haben am gesamten Finanzmarkt momentan das Zepter in der Hand. Der BTC-Kurs wurde zusammen mit den US-Aktienindizes Nasdaq100 und S&P500 deutlich abverkauft. Um den BTC-Kurs nun weiter zu drücken, muss die Verkäuferseite den Bitcoin-Kurs in Richtung der gelben Supportzone schicken. Hier wartet mit dem übergeordneten 61er Fibonacci-Retracement ein erstes interessantes Kursziel. Eine technische Gegenbewegung ist ausgehend von diesem Kursniveau einzuplanen.

Sollte der Support bei 19.112 US-Dollar durchbrochen werden, dürfte der Bitcoin-Kurs mit Zwischenhalt an der 18.841 US-Dollar bis in den Bereich der roten Supportzone nachgeben. Spannend wird es in der Zone um18.466 US-Dollar. Hier verläuft das 70er Fibonacci-Retracement, das Airbag-Level des Golden Pockets sowie das Measured-Move-Ziel der Korrekturbewegung. In Anbetracht der hohen Volatilität darf ein kurzer Spike bis an die 17.907 US-Dollar jedoch nicht verwundern. Die Bullen müssen hier jedoch spätestens zur Stelle sein.

Sollte auch dieser Supportbereich dynamisch unterschritten werden, würde sich das Chartbild abermals eintrüben. Sodann dürfte Bitcoin über die 17.442 US-Dollar in Richtung der grauen Zone um 17.000 US-Dollar nachgeben. Als letzter Notnagel vor einem Retest des Vorjahrestiefs fungiert die Zone zwischen 16.463 US-Dollar und 16.284 US-Dollar.

Bleibt die Käuferseite hier abstinent, wäre ein Retest des Verlaufstiefs zwischen 15.744 US-Dollar und 15.460 US-Dollar sehr wahrscheinlich.

Der Blick auf die Indikatoren

Der RSI ist mit einem Wert von 15 im 4-Stundenchart kurzfristig massiv überverkauft. Gleiches gilt für den RSI im Tageschart. Dieser taxiert bei 26. Eine technische Erholungsbewegung ist kurzfristig zu favorisieren. Das Verkaufssignal im MACD Indikator hat hingegen noch deutlich Platz für eine anhaltende Kurskorrektur.

Auch im Wochenchart droht der RSI-Indikator nun ebenfalls unter die 45 abzurutschen und damit ein neues Verkaufssignal zu aktivieren. Zwar hat der MACD weiterhin ein Kaufsignal anliegen, dreht aber zunehmend gen Süden um.

