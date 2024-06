In diesem Artikel erfährst du: Wo wir beim digitalen Euro gerade stehen

Was das Erstarken rechter Parteien für die CBDC bedeutet

Welche Alternativen es zum digitalen Euro gäbe

Kommt er oder kommt er nicht, der digitale Euro? Seit Oktober 2021 beschäftigt sich die Europäische Zentralbank mit der Entwicklung der CBDC. Es ist ein Prestigeprojekt, das den Zahlungsverkehr deutlich effizienter machen soll. Allerdings sorgen Datenschutzbedenken, fehlende Anwendungsfälle und generelle Zweifel an der Sinnhaftigkeit des Vorhabens für Skepsis in der Bevölkerung. Doch wo stehen wir eigentlich gerade beim digitalen Euro, wie soll die CBDC aussehen und könnte der Rechtsruck in Europa das Projekt vielleicht noch stoppen? BTC-ECHO hat sich dazu mit den CBDC-Experten Dr. Jonas Groß von der Digital Euro Association und Philipp Hartmannsgruber vom Blockchainverband Bundesblock ausgetauscht.

