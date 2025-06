In diesem Artikel erfährst du: Warum BitFuFu als einer der stabilsten Player im Mining-Sektor gilt

Wie Cloud-Mining hilft, Umsatzschwankungen zu reduzieren und frühzeitig Cashflow zu generieren

Warum Miner neben Bitcoin auch KI-Rechenzentren betreiben

Warum Europa trotz hoher Energiekosten langfristig Potenzial für nachhaltiges Bitcoin-Mining bietet

Neben Michael Saylor, Adam Back und dem Vizepräsidenten der Vereinigten Staaten trafen wir auf der Bitcoin 2025 in Las Vegas auch eine Vielzahl an Mining-Unternehmen. Eines davon heißt BitFuFu, ein führender Anbieter von Cloud-Mining-Diensten. Das Mining-Unternehmen verwaltet derzeit eine Gesamt-Hashrate von 28 Exahash pro Sekunde (EH/s). BitFuFu sieht in der Mining-Industrie weiterhin einen Wachstumsmarkt. Abseits der Konferenz haben wir uns mit Charley Brady, Vice President of Investor Relations bei BitFuFu, unterhalten und wollten unter anderem wissen: Was passiert, wenn keine Bitcoin mehr übrig sind – und warum man jetzt in die Aktie von BitFuFu investieren sollte.

Dieser Inhalt ist exklusiv für BTC-ECHO Plus+ Mitglieder. Unbegrenzter Zugriff auf alle Inhalte

Tägliche Analysen vom Marktführer

Hot-Coins & Trading-Signale

Exklusive Infos direkt vom Experten

100 % Kryptofokus - weniger Werbung

Inkl. 24-Karat Bitcoin-Sammlermünze Jetzt ab 1 € testen Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden Über 1,5 Millionen Leser vertrauen monatlich auf BTC-ECHO.