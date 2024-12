In diesem Artikel erfährst du: Warum 2024 ein wegweisendes Jahr für Cardano war

Warum "Voltaire" so wichtig für die Zukunft des Projekts ist

Welche Pläne die Cardano-Entwickler bis 2030 haben

Charles Hoskinson neigt schon mal zu Übertreibungen. Ein Fünkchen Wahrheit könnte aber dran sein, wenn er sagt, dass Cardano bereit sei, 2025 “die Welt zu übernehmen”. Vorbereitungen für ein immerhin vielversprechendes Jahr scheint man zumindest getroffen zu haben. Mit Übergang in die finale Phase “Voltaire” hat Cardano seine Roadmap praktisch erfüllt und die Zukunft des Projekts in die Hände der Token-Inhaber gelegt. Am Ende angelangt ist das Krypto-Projekt damit aber nicht. Was für weitere Schritte geplant sind und welche Bedeutung Voltaire für die Zukunft von Cardano hat, darüber sprach BTC-ECHO mit dem Cardano-Entwicklerunternehmen Intersect.

Weiter mit Plus+, für erfolgreiche Investments! Exklusive Interviews & Artikel

Detaillierte Analysen & Reports

Technische Chartanalysen

Präzise Kursziele

Inkl. 24 Karat vergoldete Bitcoin Münze Jetzt ab 1 € testen* Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden *Für Neukunden