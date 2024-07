Von Trump bis Saylor Die vier bullishsten Aussagen zu Bitcoin

Was für eine Show. Die Bitcoin 2024 ging dieses Wochenende zu Ende. Es war einer der größten BTC-Messe der Welt. Mit einem Line-up, das man so selten im Space sieht, von Michael Saylor bis Donald Trump. Preisprognosen von 13 Millionen US-Dollar pro Coin, die USA als BTC-Nation der Zukunft, der Gesetzesentwurf für eine strategische BTC-Reserve: Das waren die bullishsten Aussagen der größten Headliner.

1. Michael Saylor: Bitcoin bei 13 Millionen US-Dollar bis 2045

Michael Saylor hält mit seiner neuen Bitcoin-Prognose nicht hinter dem Berg

Michael Saylor ist selten schüchtern, wenn es um krasse Prognosen für Bitcoins Preis geht. Sein neuestes Ziel: 13 Millionen US-Dollar pro Coin bis 2045. Um diesen Kurs zu erreichen, müsste der Bitcoin-Kurs jedes Jahr um 29 Prozent ansteigen. Die BTC-Marktkapitalisierung würde dann bei rund 280 Billionen US-Dollar liegen. Realistisch? Das wäre fast dreimal so viel, wie die aktuelle Marktkapitalisierung aller Fortune 500 wert ist, also der wertvollsten Unternehmen der Welt. Gold liegt aktuell bei 16 Billionen US-Dollar. Nicht alle zeigen sich so optimistisch wie Saylor. Ein Kommentar vom populären Krypto-Trader Ansem dazu: “Der Typ Saylor hat doch 100 Lines Kokain gezogen, bevor er diese PowerPoint gemacht hat.”

Donald Trump: Die USA zur Bitcoin Super Power machen

Das sind die Krypto-Ambitionen von Donald Trump

Der große Star der Konferenz: Donald Trump, der US-Präsidentschaftskandidat der Republikaner, feuerte aus allen Rohren, was Versprechen zu Bitcoin angeht. Er will die USA zur “BTC Super Power” machen, das heißt u.a.: “Mining Made in the USA”. Und am ersten Tag seiner Amtszeit gelobt er, den unpopulären SEC-Chef Gary Gensler zu feuern. Danach soll ein “Krypto-Beraterstab” in 100 Tagen eine progressive Krypto-Regulierung in den USA schaffen. Selbstverwahrung statt CBDCs und außerdem: die USA als BTC-Hodler. “100 Prozent der Bitcoins”, aktuell sind es fast 215.000 BTC, sollen gehalten werden, in Form einer nationalen Reserve. Außerdem will er Ross Ulbricht begnadigen, den Gründer des Darknet-Schwarzmarkts Silk Road. Viel mehr können sich Krypto-Enthusiasten kaum wünschen.

JUST IN: 🇺🇸 Donald Trump says, "The United States will be the crypto capital of the planet and the #Bitcoin superpower of the World."

John F. Kennedy Jr.: Er will Bitcoin für 615 Milliarden US-Dollar kaufen

Präsidentschaftskandidat Robert F. Kennedy Jr. auf der Bitcoin Miami Konferenz 2023

Vollmundige Versprechen gab es auch bei einem anderen US-Präsidentschaftskandidaten: John F. Kennedy Jr. Chance auf eine Wahl hat er zwar nicht. Trotzdem gehen seine Aussagen viral. Mit gutem Grund: In Nashville versprach er, als Präsident noch am ersten Tag eine exekutive Order zu unterzeichnen, die die 215.000 BTC des Justizministeriums zum Finanzministerium transferiert, um daraus eine strategische BTC-Reserve für die USA zu machen. Was das für BTC bedeuten würde, lest ihr hier. Außerdem will er als Präsident 550 Bitcoin pro Tag kaufen, im Gesamtvolumen von rund 615 Milliarden US-Dollar, was dem aktuellen Wert der US-Goldreserven entspricht.

🚨RFK JR: "I am a huge supporter of Bitcoin. I have most of my wealth in Bitcoin. I am fully committed."

Cynthia Lummis: 1 Million Bitcoin für eine strategische Reserve

Die US-Senatorin Cynthia Lummis hat auf der bitcoin2024 die Bitcoin Reserve Bill vorgestellt und wurde dafür von den Zuschauern gefeiert.

Mehr als Versprechen, ein konkreter Gesetzesvorschlag: Cynthia Lummis präsentiert in Nashville ihre Bitcoin Reserve Bill. Richtig gelesen. Die Republikanerin will einen konkreten Vorschlag ins Parlament für BTC als strategische Reserve der USA einbringen. Grundlage sind auch hier die 215.000 beschlagnahmten Bitcoin des Justizministeriums. Doch die Senatorin will noch einen Schritt weitergehen: “Über die nächsten fünf Jahre werden die United States über eine Million Bitcoin, fünf Prozent des globalen Angebotes, erwerben.”