2021 erlebte die Welt des Krypto-Gaming, angeführt von Spielen wie Axie Infinity, einen unerwarteten Boom. Getrieben durch die Pandemie fanden viele Menschen in Blockchain-Spielen nicht nur Unterhaltung, sondern auch eine neue Einkommensquelle. Doch der anfängliche Enthusiasmus wich schnell der Ernüchterung: Überhitzte Märkte, Spekulationen und eine wachsende Skepsis gegenüber der Nachhaltigkeit solcher Spiele führten zu einem abrupten Crash.

Viele in der Gaming-Community sahen in NFTs und Blockchain-basierten Spielen eine Fortsetzung der Kommerzialisierung ihres Hobbys. Die Befürchtung, dass Publisher diese Technologien nur als weitere Einnahmequelle nutzen, verstärkte die Ablehnung. Der Fall Ubisoft ist beispielhaft: Als der Spieleentwickler ankündigte, NFTs in seine Spiele zu integrieren, schlug ihm eine Welle der Ablehnung aus der westlichen Gaming-Community entgegen. Der mäßige Verkaufserfolg ihrer NFT-Kollektion auf Rarible im Februar 2022 war ein deutliches Signal für das geringe Interesse der Gamer an dieser Art von Neuerung.

Dennoch gibt es derzeit diverse Gründe, die dafür sprechen, dass der Blockchain Gaming Sektor derzeit in den Startlöchern für einen erneuten Sprint in den Massenmarkt steht – für Anleger bedeutet das: potenzielle Gewinne. Die vielversprechendsten Projekte im Folgenden.

