In diesem Artikel erfährst du: Wie man als DeFi-Plattform im Krypto-Space überlebt

Warum die "Usability-Diskussion" um DeFi fehlgeleitet ist

Woran dYdX arbeitet, um wieder zu den DeFi-Titanen zu gehören

Die dezentrale Trading-Plattform dYdX zählt eigentlich zu den unerschütterlichen DeFi-Urgesteinen. Doch erst vor wenigen Monaten musste dessen Trading-Sparte 35 Prozent seiner Belegschaft kündigen. Derweil steht die DEX in der TVL-Rangliste längst nicht mehr so hoch wie einst und verlor über die letzten Jahre Marktanteile an aufstrebende Plattformen wie GMX, Hyperliquid und Jupiter. Wie es mit dem ehemaligen DeFi-Titan weitergeht und wie sich der Sektor allgemein in 2025 entwickeln könnte, besprach BTC-ECHO auf der Emergence in Prag mit dem CEO der dYdX-Foundation, Charles d’Haussy.

