Nach der Ankündigung von Binance, die kompletten FTT-Bestände zu verkaufen, erhöht sich der Druck auf die Krypto-Börse FTX. Der Kurs des Exchange-Tokens FTT rauscht ab, Anleger ziehen ihre Einlagen bei FTX ab, bei größeren Auszahlungen soll es zu Schwierigkeiten kommen. Am Markt wächst die Sorge vor einer Insolvenz der Krypto-Börse.

Satz mit X: FTX

Es begann am vergangenen Sonntag, dem 6. November, mit einem Tweet von Binance-Chef Changpeng “CZ” Zhao. Binance habe beschlossen, “alle verbleibenden FTT in unseren Büchern zu liquidieren”. Grund seien “jüngste Enthüllungen, die ans Licht gekommen sind”, so Changpeng Zhao, der mit der Kurznachricht Insolvenzgerüchte um FTX anheizte. Vorangegangen war ein Bericht von Coindesk. Demnach bestehen die Rücklagen von Alameda Research zu großen Teilen aus dem FTT-Token. Gegründet wurde Alameda Research von FTX-CEO Sam Bankman-Fried.

Das Fundament von Alameda bestehe “größtenteils aus einem Coin, den ein Schwesterunternehmen erfunden hat”, so der Bericht. Das aufgeworfene Szenario: Kippt der FTT-Token, schmelzen die Rücklagen von Alameda dahin – und FTX könnte in die Insolvenz rutschen.

Podcast

Binance schlägt Angebot von Alameda aus

Am Krypto-Markt sorgte die Meldung für breite Abverkäufe. FTT ist im Vergleich zum Vortag um 25 Prozent eingeknickt. Zu Redaktionsschluss liegt ein Token bei 17 US-Dollar – ein Minus von 35 Prozent auf Wochensicht. Um Druck aus dem Markt zu nehmen, bot Alemada Binance an, die FTT-Token außerbörslich für einen Stückpreis von 22 US-Dollar abzukaufen. Das Angebot schlug Binance nun aus: “Ich denke, wir werden auf dem freien Markt bleiben”, so CZ in einem Tweet. Binance werde die Token in den kommenden Monaten selber am Markt veräußern.

Anleger ziehen Positionen von FTX ab

Verunsichert über die jüngsten Entwicklungen bei FTX ziehen Anleger ihre Positionen bei der Kryptobörse ab. Wie Ki Young Ju, CEO von CryptoQuant, über Twitter mitteilt, liegen die Stablecoin-Reserven der Kryptobörse mit 51 Millionen US-Dollar auf einem Jahrestief. Innerhalb von zwei Wochen seien die Bestände um 93 Prozent gefallen, so Ju. Auszahlungen in Ether haben dem Analysten zufolge auf FTX derweil ein Allzeithoch erreicht. Allmählich zeichnet sich das Ausmaß ab: Über 900 Millionen US-Dollar sind innerhalb einer Woche von FTX abgezogen worden. Die Hälfte davon an einem Tag.

