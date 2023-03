Bitcoin hat eine unglaubliche Bullenrallye hingelegt und in drei Tagen über 30 Prozent Plus eingefahren. Doch wird dieser Trend anhalten?

Bitcoin-Investoren mussten seit dem Allzeithoch vom November 2021 eine ganze Menge Leidensfähigkeit und Durchhaltevermögen mitbringen. Von den knapp 69.000 US-Dollar ging es in der Spitze bis zu 77 Prozent herunter. Seitdem befindet sich der Krypto-Space im Bärenmarkt. Ein erstes Aufatmen gab es Anfang dieses Jahres, als Bitcoin den stärksten Januar seit 10 Jahren hinlegte und 40 Prozent gen Norden schoss. Der relevante Deckel bei 25.000 US-Dollar wurde anschließend im Februar zwar attackiert, konnte aber nicht überwunden werden. Stattdessen sorgten einige Bankenpleiten rund um den Krypto-Sektor und viel regulatorischer Druck aus den USA für eine Korrektur von gut 20 Prozent.

Umso größter die Freude und Überraschung am Krypto-Markt, als am 12. März die Bullenrallye begann. Innerhalb von nur drei Tagen konnte Bitcoin in der Spitze bis zu 30 Prozent Kurssteigerung verbuchen. Zuvor hatten US-Behörden bekannt gegeben, die insolventen Banken zu retten, bzw. für die Kundengelder zu garantieren. Dies sorgte für ein Kursfeuerwerk – nicht nur bei den Kryptowährungen, sondern auch am klassischen Finanzmarkt.

Bitcoin-Rallye oder Bullenfalle?

Aber bis zum 15. März, dem Datum unserer Umfrage, konnten die 25.000 US-Doller immer noch nicht überwunden werden. So herrschen im Krypto-Space immer noch Unsicherheit und Zweifel, ob wir jetzt den Startschuss für den nächsten Bullenmarkt gesehen haben? Oder handelt es sich nur um ein Strohfeuer, ausgelöst durch “CZs” Ankündigung, eine Milliarde US-Dollar in Form von BUSD in BTC, ETH und BNB umwandeln zu wollen? Wir haben euch daher gefragt:

Bitcoin explodiert – was nun? Die Antwortmöglichkeiten waren:

Es geht über 30k!

Es geht bis 30k!

Es bleibt zwischen 25 und 20k.

Es geht unter 20k.

Bitcoin explodiert – was nun? Das Umfrageergebnis

Die Beteiligung war groß und es sind insgesamt 2.629 Stimmen auf den Social-Media-Kanälen (Instagram, Twitter, LinkedIn, Telegram und YouTube) von BTC-ECHO abgegeben worden. Und die Mehrheit von euch (63 Prozent) traut dem "Bullenbraten" noch nicht! 34 Prozent der Stimmen gehen davon aus, dass der Bitcoin-Preis längerfristig an den 25.000 US-Dollar abprallen wird und uns dann weitere Zeit in der Range bis 20.000 US-Dollar bevorsteht. Immerhin noch 29 Prozent gehen sogar davon aus, dass Bitcoin noch einmal unter die 20.000 US-Dollar fallen wird. Das Lager der Bullen konnte insgesamt nur 36 Prozent der Stimmen für sich gewinnen. 16 Prozent gehen davon aus, dass wir wenigstens noch die 30.000 US-Dollar sehen werden. Und 20 Prozent sehen schon Preise oberhalb der 30.000 US-Dollar. Zu Redaktionsschluss dieses Artikels (17. März, 10:30 Uhr) hat Bitcoin die 25.000 US-Dollar und sogar die 26.000 US-Dollar erreicht. Die nächsten Tage werden zeigen, ob die Schwarmintelligenz von euch richtig lag oder ob die "breite Masse" wie so oft an der Börse in die Irre geführt werden konnte.

Du möchtest Kryptowährungen kaufen? Trade die populärsten Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum mit Hebel auf Plus500, der führenden Plattform für den Handel mit CFDs (86 Prozent der Kleinanlegerkonten verlieren Geld bei dem Anbieter). Zum Anbieter