Die NFC ist die größte deutsche MMA-Liga und erreichte bei ihrer letzten Veranstaltung mehr als 10 Millionen Zuschauer auf der ganzen Welt. In 2023 organisiert die NFC sechs Live-Events, die jeweils 2.500 bis 6.000 Fans vor Ort anziehen sollen. Die Kämpfe werden im deutschen Fernsehen (auf Sport1) und auf den sozialen Medien übertragen. DeFiChain wird die folgenden fünf Veranstaltungen sponsern:

25.3.2023 – NFC 13 Westfalenhallen Dortmund

27.5.203 – NFC 14 Maritim Hotel Düsseldorf

16.9.2023 – NFC 15 Telekom Dome Bonn

11.11.2023 – NFC 16 Showpalast Munich

16.12.2023 – NFC 17 Maritim Hotel Düsseldorf

Es ist ein Privileg und eine große Freude für uns, die Partnerschaft mit DeFiChain bekannt zugeben. NFC und DeFiChain verfolgen die gleichen Werte und Ziele und sind wie geschaffen für eine großartige Partnerschaft, die die deutsche MMA-Szene nachhaltig verändern wird. Michael Ortlepp, Managing Director der NFC Organizer Fighting GmbH

DeFiChain verzeichnet eine wachsende deutsche Community. Die Möglichkeit, die größte deutsche MMA-Liga zu sponsern, erlaubt es DeFiChain, mehr deutsche Krypto-Interessierte anzuziehen. Vor der Partnerschaft mit dem NFC kollaborierte DeFiChain bereits mit mehreren Agenturen, um detaillierte Marktforschungen zu betreiben. Dort erkannte man, dass Krypto-Nutzer und -Entwickler großes Interesse an Spielen, Basketball, Kampfsportarten und Drohnenrennen haben.

Ich freue mich sehr über unsere Partnerschaft mit dem Team von fighting.de. Mit dem Bonus für den „Fighter of the Night“ in Höhe von 10000 € geben wir den Kämpfern die Wertschätzung, die sie verdienen. Die Community freut sich, Teil dieser fantastischen Fighting-Community zu sein. Benedikt Keck, Projektführer des NFC-Sponsorings von DeFiChain

DeFiChain wird einen “Fighter Of The Night Bonus” für den besten Kampf des Abends bereitstellen. Die Kämpfer werden direkt via DFI in ihrer Krypto-Wallet bezahlt. Sie können es wie sie wollen ausgeben, oder es verwenden, um in dStocks oder Liquidity Mining auf DeFiChain zu investieren und so weitere Belohnungen verdienen. Es wird darüber hinaus einen “Fan of the Night Bonus” geben. Bei diesem wird Fan während des Live-Events zufällig ausgewählt und erhält 1.000 DFI, wenn er die DeFiChain Wallet installiert hat.

DeFiChain ist eine vollständig dezentralisierte Blockchain mit On-Chain-Governance. Seit dem Launch des Mainnets im Mai 2020 beteiligte sich die Community enthusiastisch an fast allen Aspekten der Blockchain. Dazu gehören Masternodes, Projekte, Tools, Governance, wirtschaftliche Ideen und Entscheidungen bezüglich des Codes. Die Codebasis ist Open-Source und wurde ausgiebig begutachtet und diskutiert.

Über DeFiChain

DeFiChain ist eine dezentralisierte Proof-of-Stake-Blockchain, die als Hard-Fork von Bitcoin ins Leben gerufen wurde, um fortgeschrittene DeFi-Anwendungen zu ermöglichen. Sie soll schnelle, intelligente und transparente dezentrale Finanzdienstleistungen ermöglichen. DeFiChain bietet Liquiditäts-Mining, Staking, dezentrale Assets und dezentrale Kredite an. Die Mission der DeFiChain Foundation ist, DeFi im Bitcoin-Ökosystem zu ermöglichen.

Kontakt für Presse: Benjamin Rauch

Für weitere Informationen besuche: Website | Twitter | Discord | GitHub

Jetzt kostenlosen Newsletter abonnieren Top-Themen, Top- & Flop-Coins, Kursentwicklungen, Wirtschaftskalender. Alle wichtigen Updates zu Bitcoin, Blockchain & Co. kostenlos per E-Mail! Jetzt anmelden

Sponsored Post Bei Sponsored Posts handelt es sich um bezahlte Artikel für deren Inhalt ausschließlich die werbenden Unternehmen verantwortlich sind. BTC-ECHO trägt keinerlei Haftung für die versprochenen Dienstleistungen oder Investmentempfehlungen.

Mehr zum Thema Verwandte Themen Sponsored