Der Krypto-Asset-Manager veröffentlicht seine top 20 Token in einem Forschungsbericht. Gibt es für Ethereum und DeFi ein Comeback?

Grayscale zeigt sich aktuell optimistisch in Hinblick auf die Kurse diverser Ethereum-DeFi-Projekte. In einem neuen Research Report, der am 26. Juni veröffentlicht wurde, stellte Grayscale eine Liste von insgesamt 20 Token vor, auf die der Vermögensverwalter für den Rest des Jahres 2024 bullish ist.

Neben diverser anderer Token, favorisiert Grayscale demnach Uniswap (UNI), MakerDAO (MKR), Aave (AAVE) und Lido (LDO). Grayscale erwartet, dass der bevorstehende Handelsstart des Ethereum-Spot-ETFs das Interesse und die Nutzung dieser DeFi-Token weiter steigern wird, was wiederum das Vertrauen institutioneller Investoren stärke und den gesamten DeFi-Sektor vorantreiben könnte.

Für den Rest des Jahres 2024 ist Grayscale bullish auf diese 20 Token. Quelle: Grayscale

Disclaimer: Alle in diesem Artikel dargestellten Inhalte dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar.