Nach einem Kursrücksetzer auf 38.500 US-Dollar zum Wochenstart kann sich die Krypto-Leitwährung in der zweiten Wochenhälfte deutlich erholen und damit einen nachhaltigen Rücksetzer vorerst abwenden. Mit rund 42.000 US-Dollar schließt die Handelswoche einen Prozent höher als in der Vorwoche. Trotz anhaltenden Verkaufsdruck durch Gewinnmitnahmen im Grayscale Bitcoin Fonds GBTC gelang es den Bullen damit eine deutliche Abwärtsbewegung unter das wichtige Supportlevel bei 40.200 US-Dollar auf Wochenschlussbasis zu verhindern.

Ob die Käuferseite in der neuen Woche an die positive Tendenz der letzten Handelstage anknüpfen kann, hängt wie immer auch von den neuesten Wirtschaftsdaten aus den USA ab. Doch welche Termine stehen in dieser Handelswoche an? Ein Überblick.