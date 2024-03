In diesem Artikel erfährst du: Welche Wirtschaftsdaten in dieser Woche die Kurse bewegen

Warum die US-Wirtschaftsdaten einen starken Einfluss auf die Kurse am Kryptomarkt haben

Warum die dieswöchige EZB-Leitzinsentscheidung eine geldpolitische Kehrtwende einleiten könnte

Nach einem massiven Kursanstieg auf 64.000 US-Dollar beendete Bitcoin die Handelswoche mit einem Kursplus von mehr als 20 Prozentpunkten. Mit 63.000 US-Dollar notierte die Krypto-Leitwährung auf dem höchsten Wochenschluss seit November 2021. Lediglich zehn Prozentpunkte trennen den BTC-Kurs damit noch von seinem Allzeithoch. Dieser starken Kursentwicklung folgten viele Altcoins, die wie Ethereum (ETH) und Solana (SOL) ebenfalls neue Jahreshochs erklimmen konnten.

Ob die Käuferseite in der neuen Handelswoche weiter am Drücker bleiben kann und den Bitcoin-Kurs auf ein frisches Jahreshoch hieven wird, hängt wie immer auch von den neuesten Wirtschaftsdaten aus den USA ab. Doch welche Termine stehen in dieser Handelswoche an? Ein Überblick.