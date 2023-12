Die Welt der Kryptowährungen hat in den letzten Monaten des Jahres 2023 eine eindrückliche Rallye hingelegt. Bitcoin (BTC) und Ethereum (ETH) haben es wieder in die Öffentlichkeit geschafft, “Krypto” ist langsam wieder in aller Munde. Der BlackRock ETF könnte schon im Januar kommen und mit ihm, so die weitläufige Hoffnung, soll Bitcoin weiter in die Höhe schießen. Im April 2024 wird das Ganze mit dem Halving garniert und wahrscheinlich muss man sich dann schon wieder bald vor einer Überhitzung in Acht nehmen. Doch bevor es losgeht, werfen wir noch einmal einen Blick zurück: Welches waren die elf stärksten Kryptowährungen im Jahr 2023?

Du willst Bonk (BONK) kaufen oder verkaufen? Wir zeigen dir in unserem Leitfaden, wie und wo du einfach und seriös echte Bonk (BONK) kaufen kannst. Bonk kaufen