Tether zieht blank, Mining-Unternehmen MARA verkauft Bitcoin in Milliardenhöhe und David “Krypto-Zar” Sacks tritt zurück – die Top-News der Woche.

Das sind die 5 wichtigsten Krypto-News der Woche

Das sind die 5 wichtigsten Krypto-News der Woche

Eine weitere spannende Woche im Krypto-Sektor neigt sich dem Ende zu. Die wichtigsten Ereignisse rund um Bitcoin, Ethereum und Co. kompakt im Überblick.

Job-Sterben im Krypto-Space

Eine Bärenmarkt-typische Entlassungswelle trifft aktuell die Krypto-Branche. Führende Unternehmen aus den Bereichen Börsen, Datenanalyse und Blockchain-Infrastruktur bauen massiv Personal ab. Dazu zählen neuerdings auch die Algorand Foundation, die 25 Prozent ihrer Mitarbeiter entlässt und Crypto.com, wo 12 Prozent der Mitarbeiter gehen müssen. Dies folgt auf eine Kürzung der Stellen beim L2-Projekt Optimism und einem IPO-Abbruch von Kraken.

Die aktuelle Phase erinnert stark an den Bärenmarkt des Jahres 2022. Warum Anleger den traurigen Trend im Auge behalten sollten, erfahrt ihr hier: Krypto-Massenentlassungen: Darum fallen jetzt hunderte Jobs weg

Strategy will 44 Milliarden US-Dollar mobilisieren

Die Bitcoin-Treasury Strategy Inc. setzt seine aggressive Bitcoin-Strategie fort. Wie das Unternehmen nun bekannt gab, plant der Konzern die Emission von Stamm- und Vorzugsaktien im Gesamtwert von 44 Milliarden US-Dollar. Diese Kapitalmaßnahme dient primär dazu, die Liquidität für zukünftige Käufe der digitalen Leitwährung sicherzustellen. Damit verwässert Michael Saylor jedoch auch seine Stammaktionäre.

Mehr dazu hier: Strategy plant 44 Milliarden US-Dollar Kapitalerhöhung für weitere Bitcoin-Käufe

Der “Krypto-Zar” tritt zurück

David Sacks, der bisherige Sonderbeauftragte für Künstliche Intelligenz und Kryptowährungen im Weißen Haus, legt sein Amt nieder. Wie Sacks in einem Interview mit Bloomberg Television bestätigte, ist seine Dienstzeit als Sonderangestellter der Regierung (Special Government Employee) abgelaufen. Er wechselt stattdessen in den Beraterstab des Präsidenten für Wissenschaft und Technologie (Council of Advisors on ​Science and Technology, PCAST).

Zu den Hintergründen: Krypto-Zar David Sacks tritt zurück

Mining-Riese MARA verkauft 15.133 Bitcoin

MARA Holdings, die größte Mining-Firma der Welt, trennt sich von Bitcoin im Milliardenwert. Konkret handelt es sich um Senior Notes mit Fälligkeiten in den Jahren 2030 und 2031. Zur Finanzierung dieser Transaktion veräußerte das Unternehmen zwischen dem 4. und 25. März 2026 insgesamt 15.133 Bitcoin.

Noch im Sommer Jahres 2024 hatte der Mining-Riese verkündet, eine sogenannte “Full-Hodl-Strategie” verfolgen zu wollen und keine der geschürften Bitcoin mehr zu verkaufen. Zumindest diese enger definierte Version der BTC-Treasury-Strategie ist damit wohl vorläufig gescheitert.

Tether lässt sich prüfen

Seit Jahren gibt es Streit um die Finanzstruktur von Tether. Jetzt soll ein Audit alle Zweifel beseitigen. Der Herausgeber des Stablecoins USDT soll mit KPMG eine Big-Four-Prüfungsgesellschaft für seine erste vollständige und unabhängige Wirtschaftsprüfung beauftragt haben. Zusätzlich soll PwC die internen Systeme des Unternehmens auf die Prüfung vorbereiten.

Damit reagiert CEO Paolo Ardoino auf die jahrelange Kritik an der Intransparenz der Reserven des USDT-Herausgebers. Laut Tether soll es das größte erstmalige Audit in der Finanzgeschichte werden. Alle Infos hier: Stunde der Wahrheit: Tether lässt sich von KPMG prüfen

Bitcoin und zahlreiche weitere Kryptowährungen können über die Krypto-Börse Coinbase gehandelt werden. Neukunden sichern sich aktuell 30 Euro in Bitcoin, sobald sie mindestens den gleichen Betrag investieren.

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