Trumps Krypto-Bilanz nach 100 Tagen, Ripple scheitert mit Mega-Übernahmeangebot an Circle, Monero pumpt nach Bitcoin-Hack, und weitere News.

Eine weitere aufregende Woche im Krypto-Space neigt sich dem Ende. Die wichtigsten Ereignisse um Bitcoin, Ethereum und Co. kompakt im Überblick.

XMR hebt ab: Bitcoin-Hack pumpt Monero

Der Kurs des Privacy Coins Monero (XMR) erlebte Anfang der Woche einen echten Höhenflug. Zeitweise ging es für die Kryptowährung um 50 Prozent gen Norden. Die Ursache für den Pump könnte ein Hack einer vermeintlich OG-Bitcoin-Wallet gewesen sein. 330 Millionen US-Dollar in Bitcoin sollen entwendet worden sein, das zumindest behauptet der Krypto-Analyst ZachXBT. Wer hinter dem Hack steckt, ist weiterhin ungeklärt.

Dogecoin und XRP: SEC vertagt Entscheidung zu Krypto-ETFs

Nach der Aufschiebung der Polkadot- und Hedera-ETFs, müssen nun auch XRP- und DOGE-Anleger abwarten. Die SEC hat die Entscheidung vertagt. Die US-Börsenaufsicht will bis zum 16. Juni warten, erst dann soll entschieden werden, ob die ETFs für die beiden Krypto-Projekte kommen sollen, oder nicht.

In Sachen XRP-ETF dürfen Anleger aber weiter optimistisch bleiben. Schon Anfang des Monats launchte ein Vorläuferprodukt in den USA. Mehr dazu hier: Ripple-Meilenstein: Erster XRP ETF startet in den USA

Circle-Übernahme: Ripple scheitert mit Kaufangebot

Es wäre wohl DER Deal des Jahres innerhalb der Krypto-Branche geworden. Ripple, das Unternehmen hinter XRP, ist diese Woche mit einem Kaufangebot an Circle herangetreten. Knapp 5 Milliarden US-Dollar bot man für die Übernahme der Stablecoinfirma von Jeremy Allaire. Das Unternehmen hinter USDC lehnte jedoch ab. Das Angebot sei zu niedrig gewesen, so berichtet Bloomberg. Eine Nachbesserung sei von Ripples Seite nicht geplant.

100 Tage Trump: Krypto-Kurstreiber oder Renditekiller?

Angetreten ist Donald Trump in den USA auch, um die Beziehungen zur angeschlagenen Krypto-Industrie aufzubessern. Nach seinem Wahlsieg sahen viele einen Kurs-technischen Durchmarsch von Bitcoin, Ethereum und Co. Und wenngleich der Republikaner einige seiner Krypto-Versprechen einlöste, hatten Anleger sich doch mehr erhofft. Statt der erwarteten Trump-Rallye kam es zu einem Beben an den Finanzmärkten, womit wohl selbst die ärgsten Kritiker des “Krypto-Präsidenten” nicht gerechnet hatten.

Wie also muss man die ersten 100 Tage der Trump Administration in Sachen Krypto bewerten? Alle Infos hier: 100 Tage Trump: Krypto-Kurstreiber oder Renditekiller?

Stagnation und wachsender Druck: Ist Ethereum noch investierbar?

Wenn Ethereum in den letzten Monaten im Fokus stand, dann meist wegen seiner schlichtweg deprimierenden Kursperformance. Nach vielen Debatten, Fingerzeigen – und Kapitulation einiger der überzeugtesten Jünger, beginnt nun aber ein frischer Wind zu wehen. Und das nicht nur in Sachen Führung und Kultur hinter dem Projekt, sondern möglicherweise auch im Kurs. Ein Trugschluss – oder doch ein Zeichen, für die lang erhoffte “Revenge Rallye”?

Alle Infos dazu, findet ihr hier: Trending Coins: Ist Ethereum noch investierbar?