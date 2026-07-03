Auf Solana werden inzwischen mehr Aktien-Token als Memecoins gehandelt. Jetzt entscheidet sich, ob daraus ein nachhaltiger Boom entsteht.

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Solana verzeichnet einen signifikanten Anstieg im Handel mit tokenisierten Aktien und über 90 Prozent des Volumens entfallen auf die Blockchain. â³

Kritiker sehen die Gefahr, dass Solanas Bull Case platzen könnte, wenn das Interesse an KI-Aktien nachlässt. â³

Solana kommt seinem Traum von der “NASDAQ onchain” immer näher. Daten von Blockworks zeigen eine regelrechte Explosion des Handels mit tokenisierten Aktien seit Mitte Mai. Mehr als 90 Prozent des Volumens entfallen inzwischen auf Solana.

Solanas Dominanz im Onchain-Aktienhandel ist verblüffend | Quelle: Blockworks

Das stellt gleich zwei gängige Narrative im Krypto-Sektor infrage. Zum einen, dass Ethereum der unangefochtene Gewinner der RWA-Tokenisierung bleibt. Tatsächlich verzeichnet Solana inzwischen deutlich mehr einzigartige Halter tokenisierter Assets und wächst gemessen am Gesamtwert dieser Vermögenswerte derzeit sogar schneller.

RWA Foundation member @solana lead in the number of RWA products issued across all networks, followed closely by Arbitrum. pic.twitter.com/UrWLK33SQi — RWA Foundation (@RWAFoundation_) June 18, 2026

Zum anderen scheint Solana das Etikett der “Memecoin-Chain” allmählich abzulegen. Laut Blockworks handeln Nutzer auf den dezentralen Börsen des Netzwerks inzwischen deutlich mehr Stablecoins und tokenisierte Aktien als Memecoins. Die Tendenz zeigt weiter nach oben. Das dürfte Kritiker, die Solana bislang als Casino ohne echten Mehrwert abgetan haben, zumindest ins Grübeln bringen.

Stablecoins und Aktien dominieren heute das DEX-Geschehen auf Solana | Quelle: Blockworks

Von Memes zu Meme-Stocks

Der Trend ist vielversprechend. Trotzdem lohnt ein kritischer Blick auf die Hintergründe. Der Handel konzentriert sich bislang aus verschiedenen Gründen vor allem auf KI-nahe Unternehmen, die bei Privatanlegern besonders gefragt sind und als “crowded” gelten. Musk-Equity, Halbleiterwerte und Krypto-Narrative gehören zu den meistgehandelten Assets auf der Blockchain.



Der Aktienhandel auf Solana ist stark narrativgetrieben | Quelle: tokens.xyz

An den US-Tech-Börsen erinnerte die Stimmung zuletzt an eine Altcoin-Season im Jahr 2017. Gut möglich also, dass die Highspeed-Blockchain lediglich von einem Meme-Narrativ ins nächste wechselt, diesmal nur mit einer etwas eleganteren Verpackung. Pessimisten werden argumentieren, dass Solanas neuer Bull Case genau dann zerfällt, wenn die KI-Blase platzt und das spekulative Interesse erneut versiegt.

Was für Solana-Anleger zählt

Optimisten halten dagegen, dass der konkrete Use Case zweitrangig ist. Es dürfte kein Zufall sein, dass gerade Solana zum Schauplatz dieser Retail-getriebenen Booms wird. Die Blockchain hat immer wieder bewiesen, dass sie hochfrequenten Handel bewältigen kann, egal ob mit Memecoins oder Meme-Stocks. Deshalb liegt die Vermutung nahe, dass sie ihr Leistungsversprechen künftig auch bei anderen Massenanwendungen einlösen und dadurch weiter an Bedeutung gewinnen kann.

Die viel wichtigere Frage für Anleger lautet allerdings: Was hat SOL davon? Der Bull Case ist auf dem Papier schnell erklärt und hat sich bereits während des Memecoin-Hypes gezeigt. Mehr Handelsaktivität bedeutet mehr Transaktionsvolumen. Das erhöht die Gebühreneinnahmen und stärkt die Nachfrage nach dem Base-Asset SOL. Ergo sollte sich das im Kurs widerspiegeln.

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Doch die Tokenomics arbeiten gegen dieses Flywheel. Das SOL-Angebot wächst weiterhin kräftig. Zwar werden täglich rund 700 SOL verbrannt, gleichzeitig gelangen aber etwa 60.000 neue Token in Umlauf. Ohne Gegenmaßnahmen steigt damit kontinuierlich die Kapitalmenge, die nötig ist, um SOL auf neue Höchststände zu treiben. Einen so immensen Kapitalüberschuss gibt der Krypto-Markt derzeit allerdings nicht her.

SOL vs. ETH

Mit SIMD 550 und SIMD 547 liegen derzeit zwei Governance-Vorschläge auf dem Tisch, die genau dieses Problem angehen sollen. Der erste halbiert die Disinflationsrate. Praktisch bedeutet das lediglich, dass Solana schneller das langfristige Inflationsziel von 1,5 Prozent erreichen würde.

Der zweite Vorschlag orientiert sich an Ethereum und sieht einen dynamischen Burn-Mechanismus vor. Je höher die Onchain-Aktivität, desto mehr Token sollen dauerhaft aus dem Umlauf verschwinden. Mehr Nutzung würde also unmittelbar zu einem stärkeren deflationären Effekt führen.

Der SOL-ETH-Chart zeigt jüngst wieder Stärke | Quelle: TradingView

Sollte das Netzwerk diese Änderungen umsetzen und die Tokenisierung auf Solana weiter an Dynamik gewinnen, könnte SOL tatsächlich stärker vom Onchain-Boom profitieren und Ethereum ernsthaft Konkurrenz machen. Mit Blick auf den SOL-ETH-Chart zeichnet sich diese Outperformance bereits ab. Ob das Chance-Risiko-Verhältnis schon attraktiv genug ist oder ein möglicher Rücksetzer am Krypto-Markt noch bessere Einstiegsmöglichkeiten eröffnet, müssen Anleger selbst entscheiden.