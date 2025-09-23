In diesem Artikel erfährst du:
- Warum neue Bitcoin-Anleger die BTC-Entwicklung nachhaltig verändern
- Wie (un-)realistisch ein stabiler BTC-Kurs wirklich ist
- Welche wichtige Funktion die Krypto-Bärenmarkte erfüllen
So deutlich die Vierjahreszyklen Bitcoin bislang geprägt haben, so ungewiss ist ihre Zukunft. Immer mehr Kapital fließt über Spot ETFs und Treasury-Firmen in den Markt, während das BTC-Angebot auf den Börsen stetig sinkt. Dennoch sorgen Halving-Events für neue Dynamik und verändern das Kräfteverhältnis zwischen Angebot und Nachfrage. Im Gespräch mit BTC-ECHO enthüllen drei Experten, welche Transformation den Bitcoin-Zyklen bevorsteht. Was bedeutet der Einstieg großer Institutionen für die Volatilität und den weiteren BTC-Kursverlauf ab 2026? Ein Ausblick auf die nächste Ära der Kryptowährung.
