CV Summit 2026: Mit BTC-ECHO 20 Prozent beim Ticket sparen

Mehr als 3.000 Teilnehmer und über 200 Speaker werden beim CV Summit 2026 in Zürich erwartet. BTC-ECHO-Leser erhalten 20 Prozent Rabatt auf ihr Ticket.

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… CV Summit 2026 findet am 29. und 30. September in Zürich statt.

Über 200 Speaker und mehr als 3.000 Teilnehmer werden erwartet.

Themen sind die Verbindung zwischen Finanzwelt und Krypto sowie künstliche Intelligenz. â³

BTC-ECHO-Leser profitieren von 20 Prozent Rabatt auf Tickets. â³

Am 29. und 30. September trifft sich die internationale Finanz-, Krypto- und Technologiebranche zum CV Summit 2026 im Kongresshaus Zürich. Die Veranstalter erwarten mehr als 3.000 Teilnehmer und über 200 Speaker. BTC-ECHO begleitet die Konferenz als Medienpartner.

Inhaltlich dreht sich der CV Summit vor allem um die zunehmende Verbindung zwischen klassischer Finanzwelt und Krypto-Branche sowie um künstliche Intelligenz. Auf drei Bühnen geht es unter anderem um die Tokenisierung der Kapitalmärkte, Stablecoins und Zahlungsinfrastruktur sowie den Einsatz von AI im Finanzsektor. Auch Wealth und Asset Management gehören zu den Schwerpunkten.

Diese Speaker kommen nach Zürich

Zu den angekündigten Speakern gehört Cassie Craddock, Managing Director UK & Europe bei Ripple. Binance ist mit Catherine Chen vertreten, während Dirk Klee als Schweiz-Chef von BlackRock auftritt. Mit Christopher Perkins und Mike Reed von Franklin Templeton sowie Marianne Webber von Standard Chartered stehen zudem mehrere Vertreter großer Finanzhäuser auf dem Programm.

Auch Führungskräfte von PostFinance, Bitwise, Sygnum, Maerki Baumann und der Luzerner Kantonalbank sind angekündigt. Damit bringt der CV Summit Akteure aus der klassischen Finanzwelt mit Unternehmen aus der Krypto- und Blockchain-Branche zusammen.

Neben den Vorträgen und Panels bietet die zweitägige Veranstaltung einen Ausstellungsbereich und verschiedene Networking-Formate. BTC-ECHO-Leser erhalten für den CV Summit 20 Prozent Rabatt auf ihr Ticket. Beim Ticketkauf muss dafür lediglich der Code “BTC_ECHO_20” eingegeben werden.