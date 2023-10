Coinmarketcap integriert ChatGPT kann jetzt Krypto-Analyse

Der Krypto-Datenaggregator CoinMarketCap kündigte am Mittwoch, dem 11. Oktober, die Einführung eines ChatGPT-Plugins an. Die Erweiterung ermöglicht Nutzern den Zugriff auf aktuelle Kryptodaten, die direkt von CoinMarketCap stammen. Der Chatbot ist dabei in der Lage, Zusammenhänge am Kryptomarkt zu erkennen und komplexe Fragen zu beantworten. Ein mächtiges Tool für die Coin-Analyse?

KI-Analyse für Bitcoin und Co.

Korrelieren Bitcoin und Ethereum? Unter welchem US-Präsidenten performte Bitcoin am besten? Wie wirkt sich mehr Liquidität auf den Cardano-Preis aus? Der Chatbot gibt darüber Auskunft. CoinMarketCap ist eine der bekanntesten Datenplattformen für Kryptowährungen. Sie wird hauptsächlich genutzt, um Kurse zu checken, bietet aber auch weiterführende Informationen zu den Coins.

Die künstliche Intelligenz, ausgestattet mit Krypto-Echtzeitdaten, ist dabei besonders geeignet, um Verbindungen zu erkennen. Zwischen Kursen einzelner Coins oder Ereignissen – wie beispielsweise eine Leitzinsanpassung oder politische Veränderungen. Eine vollumfängliche Chartanalyse bietet der Chatbot jedoch nicht. Dennoch eignet sich das Feature gut für Recherchezwecke.

“Wir sind sehr stolz auf das, was wir mit dem CoinMarketCap-Plugin für ChatGPT liefern. Die Kombination von KI mit einer umfassenden Echtzeit-Datenquelle wie CoinMarketCap wird die Art und Weise, wie Menschen recherchieren, verändern. Es ist, als würde man jedem Krypto-Investor seinen eigenen persönlichen Krypto-Analysten geben”, so der CoinMarketCap-Produktmanager, David Salamon.

So funktioniert das Plugin

Wer den Service nutzen will, benötigt einen ChatGPT-Account in der aktuellen Plus-Version GPT4. Kosten: 20 US-Dollar im Monat. Unter dem Menüpunkt “Plugins” finden sich sämtliche Erweiterungen.

Quelle: CoinMarketCap

Im Plugin-Store angelangt, können Nutzer dann über die Suchleiste das entsprechende Tool “CoinmarketCap” finden und installieren. Die Bedienung erfolgt dabei, wie bei ChatGPT üblich, über Texteingabe.