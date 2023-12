Coinbase hat einen Lauf. Die Aktie des Krypto-Giganten stieg dieses Jahr um 100 Prozent. Das US-Unternehmen ist der Verwahrer für den lang erwarteten Bitcoin-Spot-ETF von BlackRock. Und die Plattform launcht regelmäßig neue Produkte. Im Sommer kam Base, die eigene Layer-2 für Ethereum. Und zuletzt eine neue Funktion: der Stablecoin USDC kann nun einfach per Link verschickt werden, über fast alle bekannten sozialen Netzwerke – ohne Gebühren.

Langsam, umständlich, unübersichtlich: In der Vergangenheit hatten wir so unsere Probleme mit der Nutzererfahrung auf Coinbase, vor allem Base und der Wallet. Selbst der Chef der Firma, Brian Armstrong, kritisierte die heftigen Mängel beim Start. Seitdem hat sich einiges getan. Krypto kaufen, verwahren und senden mit Coinbase tatsächlich: ein Kinderspiel. Einige Wermutstropfen gibt es weiterhin. Andere Dinge wiederum hat Coinbase stark verbessert.

So steht es um Base

Katastrophal in den Sommer gestartet, im September das Comeback gefeiert und nun: ein bisschen im Flugmodus. Viel tut sich bei Base momentan nicht. Der Total Value Locked der Ethereum-Layer-2-Lösung von Coinbase liegt an der 400 Millionen US-Dollar-Marke, die Zahl der Adressen und Transaktionen fluktuiert auch auf konstantem Niveau. Für ehemalige Ausreißer verantwortlich: der Hype um friend.tech. Er scheint abgeflacht. Alte Mängel gelten immer noch: Eine vernünftige Übersicht über die Base-Apps fehlt. Eine dApp, mit der sich das Angebot von der Konkurrenz wirklich abhebt, misst man auch.

Quests und dApps auf der Coinbase-Wallet. Quelle: BTC-ECHO

Dafür glänzt die Coinbase-Wallet umso mehr. Krypto kaufen und verschicken – geht in Sekundenschnelle. Leider ist gerade der Kauf etwas teuer. Wer für 50 Euro kauft, zahlt zwei Euro Gebühren, mindestens immer 99 Cent. Bequemer Weise lässt sich mittlerweile per PayPal zahlen. Außerdem: Anders als bei MetaMask oder anderen Anbietern lässt sich fast jede Kryptowährung auf der Wallet verwahren, und zwar selbst verwahrend. Wer Angst hat, seinen Private Key zu verlieren, kann ein Backup in der Cloud erstellen.

Die täglichen Trends auf der Coinbase-Wallet. Quelle: BTC-ECHO

Das Interface ist größtenteils intuitiv und selbsterklärend. Es werden Trends angezeigt, Quests für Kryptobelohnungen angeboten, NFT-Mints beworben und man hat per Knopfdruck Zugang zu einer Liste hunderter populärer dApps. Bequemer geht es kaum. Zudem: ein Messenger-Dienst, über den man verschlüsselt mit Freunden kommunizieren kann, sofern sie eine Wallet haben.

Krypto lässt sich jetzt per Link fast überall und kostenlos verschicken. Quelle: BTC-ECHO

Das neue Herzstück: Geld in Form von USDC verschicken. Das geht einfach per Link, den man in WhatsApp, Telegram und Co. posten kann. Und funktioniert über viele Ländergrenzen hinweg – ohne Gebühren, innerhalb von Sekunden. Bei unserem Test mit zwei Redakteuren stellen wir fest: Alles läuft rund, solange beide die Coinbase-Wallet haben, ansonsten muss man eben eine einrichten. Insgesamt finden wir das fast noch bequemer als PayPal.