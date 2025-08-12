App herunterladen
Neue KI von OpenAI ChatGPT-5: Dieses Krypto-Portfolio empfiehlt die KI für Anleger

Der KI-Gigant hat ein neue, verbesserte KI gelauncht. Privatanlegern empfehlt sie eine Allokation in folgende Kryptowährungen – warnt jedoch auch vor typischen Fehlern und Risiken.

Johannes Dexl
Bitcoin-Kurs118,798.00 $-2.35 %
Im Vordergrund sind goldene Bitcoin-Münzen gestapelt, im Hintergrund sind ein verschwommenes ChatGPT-5-Logo und ein OpenAI-Symbol zu sehen.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Nicht nur Bitcoin: Diese Altcoins empfiehlt die neue KI von OpenAI

In diesem Artikel erfährst du:

  • Welche Kryptowährungen die neueste ChatGPT-Version empfiehlt
  • Wieviel die KI in die verschiedenen Coins investieren würde
  • Auf welche Sektoren das LLM setzt
  • Warum die Auswahl kritisch zu betrachten ist

Zehn Prozent, fünf Prozent – oder lieber gar kein Krypto? Während Bitcoin und Ethereum 2025 im Wochentakt Schlagzeilen liefern, bleibt die entscheidende Frage: Wie viel Kryptowährungen gehören wirklich ins Depot und wie gewichtet man sie sinnvoll? Wir haben die brandneue OpenAI-KI ChatGPT-5 gebeten, ein nüchternes, praxistaugliches Krypto-Portfolio für Privatanleger zu skizzieren: mit klaren Prozentangaben, Begründungen und einer Schritt-für-Schritt-Umsetzung von Dollar-Cost-Averaging bis Rebalancing. Die Pointe: Statt riskanter Altcoin-Wetten setzt die Strategie auf einen robusten Kern und smarte Satelliten.

