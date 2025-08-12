In diesem Artikel erfährst du:
- Welche Kryptowährungen die neueste ChatGPT-Version empfiehlt
- Wieviel die KI in die verschiedenen Coins investieren würde
- Auf welche Sektoren das LLM setzt
- Warum die Auswahl kritisch zu betrachten ist
Zehn Prozent, fünf Prozent – oder lieber gar kein Krypto? Während Bitcoin und Ethereum 2025 im Wochentakt Schlagzeilen liefern, bleibt die entscheidende Frage: Wie viel Kryptowährungen gehören wirklich ins Depot und wie gewichtet man sie sinnvoll? Wir haben die brandneue OpenAI-KI ChatGPT-5 gebeten, ein nüchternes, praxistaugliches Krypto-Portfolio für Privatanleger zu skizzieren: mit klaren Prozentangaben, Begründungen und einer Schritt-für-Schritt-Umsetzung von Dollar-Cost-Averaging bis Rebalancing. Die Pointe: Statt riskanter Altcoin-Wetten setzt die Strategie auf einen robusten Kern und smarte Satelliten.
