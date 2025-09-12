App herunterladen
Fällt BTC unter 50.000 US-Dollar? ChatGPT 5.0 Prognose: Das ist der Bitcoin-Kurs im Bärenmarkt

Nach dem Bitcoin-Zyklus könnte der Bärenmarkt bald bevorstehen. Doch wie tief wird der BTC-Kurs fallen? Top-KIs wie ChatGPT und DeepSeek liefern spannende Prognosen.

Steffen Guthardt
Teilen
Bitcoin-Kurs116,508.00 $2.03 %
Bitcoin kaufen
Bitcoin Bärenmarkt

Beitragsbild: Shutterstock

 | Wie brutal wird der Bärenmarkt für Bitcoin? Die KI liefert Antworten.

In diesem Artikel erfährst du:

  • Wann laut ChatGPT 5.0 der Start des Bärenmarktes zu erwarten ist
  • Weshalb der Bullenmarkt bis Q1 2026 verlängert werden könnte
  • Welche Tiefstände die KI von Google Gemini erwartet
  • Unter welchen Umständen BTC nie wieder unter 100.000 US-Dollar fallen könnte
  • Wie das Worst Case für den Bärenmarkt laut KI aussieht

Aktuell notiert der Bitcoin-Kurs nicht weit entfernt von seinem Rekordniveau 2025 bei rund 124.000 US-Dollar. Aber die Hausse könnte demnächst vorbei sein. Bewegt sich der Preis weiter im Takt der Bitcoin-Zyklen, bringen sich die Bären für eine harte und lange Korrekturphase in Stellung. Wird Bitcoin wieder unter 100.000 US-Dollar fallen oder sogar noch viel tiefer? Künstliche Intelligenzen wie ChatGPT 5.0, DeepSeek und Co. nennen eindeutige Zahlen. Erfahre auch, wann der Tiefpunkt erreicht werden könnte.

Dieser Inhalt ist exklusiv für BTC-ECHO Plus+ Mitglieder.
  • Unbegrenzter Zugriff auf alle Inhalte
  • Tägliche Analysen vom Marktführer
  • Hot-Coins & Trading-Signale
  • Exklusive Infos direkt vom Experten
  • 100 % Kryptofokus - weniger Werbung
  • Inkl. Gratis Prämie im Wert von bis zu 69,- EUR (Bitcoin-Miner, Steuertool, Sammlermünze, Wallet)
Jetzt ab 1 € testen

Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden

Über 1,5 Millionen Leser vertrauen monatlich auf BTC-ECHO.
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
