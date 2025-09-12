In diesem Artikel erfährst du:
- Wann laut ChatGPT 5.0 der Start des Bärenmarktes zu erwarten ist
- Weshalb der Bullenmarkt bis Q1 2026 verlängert werden könnte
- Welche Tiefstände die KI von Google Gemini erwartet
- Unter welchen Umständen BTC nie wieder unter 100.000 US-Dollar fallen könnte
- Wie das Worst Case für den Bärenmarkt laut KI aussieht
Aktuell notiert der Bitcoin-Kurs nicht weit entfernt von seinem Rekordniveau 2025 bei rund 124.000 US-Dollar. Aber die Hausse könnte demnächst vorbei sein. Bewegt sich der Preis weiter im Takt der Bitcoin-Zyklen, bringen sich die Bären für eine harte und lange Korrekturphase in Stellung. Wird Bitcoin wieder unter 100.000 US-Dollar fallen oder sogar noch viel tiefer? Künstliche Intelligenzen wie ChatGPT 5.0, DeepSeek und Co. nennen eindeutige Zahlen. Erfahre auch, wann der Tiefpunkt erreicht werden könnte.
