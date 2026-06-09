In diesem Artikel erfährst du:
- Warum Strategy und Bitmine ein Risiko für den Krypto-Markt darstellen
- Weshalb einige Marktbeobachter bereits vor dem größten Krypto-Crash der Geschichte warnen
- Wie groß das Crashpotenzial tatsächlich ist
Mit großen Sorgen blickt der Markt zurzeit auf seine zwei prominentesten Treasury-Unternehmen. Strategy-Gründer Michael Saylor und Bitmine-Vorsitzende Tom Lee sind die Gesichter dieses Bärenmarkts. Und bald auch die des “größten Crashs in der Geschichte von Krypto”? Die Warnungen vor einer Abwärtsspirale werden lauter. Mit zusammengerechnet 22 Milliarden US-Dollar an unrealisierten Verlusten haben die Buchverluste beider Unternehmen ein Ausmaß erreicht, das zunehmend zum Risiko wird – für letztlich alle Krypto-Anleger.
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