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"Drücken wir die Daumen" 

“Chancen auf größten Marktcrash” – zittern um Strategy und Bitmine

Die Angst geht um am Krypto-Markt: Stehen Strategy und Bitmine diesen Bärenmarkt durch? Viel tiefer sollten Bitcoin und Ethereum wohl nicht fallen.

Moritz Draht
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Zu sehen sind Michael Saylor und Tom Lee

Beitragsbild: picture alliance, Fotomontage

 | Haben sich Michael Saylor und Tom Lee übernommen?

In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum Strategy und Bitmine ein Risiko für den Krypto-Markt darstellen
  • Weshalb einige Marktbeobachter bereits vor dem größten Krypto-Crash der Geschichte warnen
  • Wie groß das Crashpotenzial tatsächlich ist

Mit großen Sorgen blickt der Markt zurzeit auf seine zwei prominentesten Treasury-Unternehmen. Strategy-Gründer Michael Saylor und Bitmine-Vorsitzende Tom Lee sind die Gesichter dieses Bärenmarkts. Und bald auch die des “größten Crashs in der Geschichte von Krypto”? Die Warnungen vor einer Abwärtsspirale werden lauter. Mit zusammengerechnet 22 Milliarden US-Dollar an unrealisierten Verlusten haben die Buchverluste beider Unternehmen ein Ausmaß erreicht, das zunehmend zum Risiko wird – für letztlich alle Krypto-Anleger.

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