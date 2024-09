Nach Jahren der Stagnation legt die globale Krypto-Adoption wieder zu. Das verdanken Bitcoin und Co. vor allem dem vergangenen Bullrun.

In diesen Ländern wird Krypto am häufigsten genutzt

Jedes Jahr im September veröffentlicht die Blockchain-Analyseplattform Chainalysis einen Bericht zu globalen Krypto-Adoption. In der mittlerweile 5. Ausgabe stellen die Experten des US-Unternehmens fest: Die weltweite Verwendung von Bitcoin und Co. steigt – und zwar erheblich.

151 Länder umfasst der Global Crypto Adoption Index von Chainalysis. Allgemein misst die Metrik, wie häufig Menschen mit Krypto-Applikationen interagieren. Besonders hoch ist die Adoption von Bitcoin und Co. in Zentral- und Südasien. Gleich sieben Länder finden sich aus dieser Region in den Top 20 wieder. Spitzenreiter ist Indien, gefolgt von Nigeria und Indonesien. Deutschland kommt auf dem 21. Platz.

Land Region Platzierung Indien Zentral- und Südasien 1 Nigeria Sub-Sahra Afrika 2 Indonesien Zentral- und Südasien 3 USA Nordamerika 4 Vietnam Zentral- und Südasien 5 Ukraine Osteuropa 6 Russland Osteuropa 7 Philippinen Zentral- und Südasien 8 Pakistan Zentral- und Südasien 9 Brasilien Südamerika 10

Globale Krypto-Adoption steigt

Die Analysten von Chainalysis sahen allgemein einen starken Anstieg der Krypto-Adoption. Zwischen dem vierten Quartal 2023 und dem ersten Quartal 2024 übertraf die Nutzung von Bitcoin und Co. gar die Werte des Bullenmarktes 2021.

Wurde die Krypto-Adoption im vergangenen Jahr noch stark von Ländern mit mittlerem bis geringem Einkommen getrieben, habe sich diese Verteilung mit Eintritt des Bullenmarktes 2024 diversifiziert, so die Experten.

Diese Entwicklung habe man maßgeblich dem Launch der Bitcoin ETFs in den USA zu verdanken, wodurch die Adoption auch in Ländern mit höherem Einkommen steigen konnte. Bei Bitcoin waren es vor allem die großen Institutionen, die das Asset in ihre Bilanzen aufnahmen. Im Jahresvergleich stieg die Adoption unter diesen Marktteilnehmern um über 200 Prozent.

Anders hingegen bei Stablecoins. Institutionelle Player hielten von Tether und Co. eher Abstand, während die Krypto-Adoption unter Retailinvestoren zunahm.

Dezentrale Finanzdienstleistungen erfreuten sich vor allem in eher einkommensschwächeren Regionen hoher Beliebtheit. Spitzenreiter war hier Südamerika, gefolgt von Subsahara-Afrika und Osteuropa.