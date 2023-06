CBDCs im Überblick Atlas digitaler Zentralbankwährungen

Weltweit arbeiten Regierungen mit Hochdruck an der Entwicklung einer CBDC. Einige Nationen haben das neue Geld bereits eingeführt, andere sind noch mit Forschung und Entwicklung befasst. Ein Überblick über die globalen Fortschritte.

Alle wollen mitmachen, aber niemand weiß so recht, wie es geht. Mittlerweile ist die halbe Welt mit der Entwicklung einer digitalen Zentralbankwährung (CBDC) beschäftigt. Dabei befinden sich die Länder in einer Zwickmühle. Einerseits muss es schnell gehen, denn man möchte das Feld nicht den privaten Stablecoin-Anbietern überlassen. Außerdem stehen die einzelnen Staaten in wirtschaftlichem Wettbewerb und niemand möchte den Sprung ins digitale Geld verpassen.

