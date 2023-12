Nachdem bereits andere große Layer-1-Blockchains wie Solana (SOL) und Avalanche (AVAX) in den Vorwochen ansehnliche Kursanstiege verzeichnen konnten, stieg auch der Kurs von Cardano (ADA) in den letzten sieben Handelstagen in der Spitze um rund 50 Prozent gen Norden. Nach einem zwischenzeitlichen Kursrücksetzer zu Wochenbeginn stieg der ADA-Kurs zur Wochenmitte mit 0,681 US-Dollar auf den höchsten Wert seit Mai 2022. Hier nahmen Anleger vorerst Gewinne mit und drückten Cardano zurück auf 0,626 US-Dollar. Profitieren konnte der gesamte Kryptomarkt und mit ihm auch der ADA-Kurs in dieser Woche von einer deutlichen Schwäche des US-Dollarindex DXY in Folge der Zinsentscheidung der Federal Reserve Bank (Fed) in den USA.

Welches Kurspotenzial der ADA-Kurs kurz- und mittelfristig noch bieten kann und welche Kurslevel nun relevant werden, beschreibt die folgende Kursanalyse.