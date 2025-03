Verglichen mit anderen Altcoins hält sich Cardano (ADA) bemerkenswert stabil. Während viele Kryptowährungen deutliche Verluste verzeichnen, bleibt ADA weiterhin über dem 800er EMA – ein starkes Zeichen für eine mögliche Bodenbildung. Sollte der Kurs den Widerstand an der gelben Linie durchbrechen, könnte er die rote Vektorkerze weiter oben abholen. Wie üblich hängt dies jedoch maßgeblich von Bitcoin (BTC) ab, da ein nachhaltiger Anstieg ohne dessen Unterstützung schwierig bleibt.

Die Heatmap (oben im nachfolgenden Chart) zeigt, dass sich oberhalb des aktuellen Kurses noch eine erhebliche Menge an Liquidität befindet, was es für ADA attraktiv machen könnte, den Widerstand zu durchbrechen. Auch die Indikatoren deuten auf weiteres Potenzial hin: Sowohl der MACD (Moving Average Convergence Divergence) als auch der RSI (Relative Strength Index) befinden sich auf dem Tageschart in niedrigen Bereichen, was ihnen genügend Spielraum für eine Erholung gibt, falls ein Ausbruch einsetzt.

Ein weiteres positives Signal ist die stabile Nachfrage, die ADA in dieser Zone zeigt. Sollte der Kurs weiterhin über dem 800er EMA bleiben, könnte dies die Basis für eine nachhaltige Aufwärtsbewegung bilden. Zudem zeigt das Volumenprofil (VPVR – Volume Profile Visible Range), dass in höheren Preisbereichen viele unberührte Liquiditätszonen liegen, die als potenzielle Magneten für den Kurs dienen könnten. Letztendlich bleibt abzuwarten, ob das Momentum ausreicht, um den nächsten Widerstand zu durchbrechen.

ADA Tageschart & Heatmap (Quelle: TradingView)

4-Stunden-Chart: Starke Widerstände voraus

Im 4-Stunden-Chart zeigt der Trademania-Indikator, dass der jüngste Abverkauf genau die grünen Vektorkerzen abgeholt hat. Nun beginnt sich der Kurs allmählich zu stabilisieren. Der MACD zeigt weiterhin positives Momentum im Histogramm und liefert bisher keine Anzeichen von Schwäche. Gleichzeitig bewegt sich der RSI im neutralen Bereich um 50 Punkte, mit weiterem Potenzial für eine Aufwärtsbewegung.

Allerdings steht ADA vor einer bedeutenden Hürde: Im 4-Stunden-Chart liegt ein massiver Widerstandsblock aus mehreren EMAs, den der Kurs überwinden muss. Die zentrale Frage bleibt, ob ADA genügend Momentum aufbauen kann, um diese Zone nachhaltig zu durchbrechen.

Die Liquidation Levels (oben im nachfolgenden Chart) zeigen, dass sich über dem aktuellen Kurs zahlreiche Short-Positionen befinden, die potenziell liquidiert werden könnten. Das Short-Delta liegt aktuell bei 193 Millionen US-Dollar, was weiteres Aufwärtspotenzial bietet. Es bleibt spannend, ob ADA die nötige Dynamik entwickelt, um einen nachhaltigen Ausbruch einzuleiten.

ADA 4-Stunden-Chart mit Indikatoren & Liquidation Levels (Quelle: TradingView)

