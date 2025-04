In der Kursanalyse wirft Bastian (Bitbull) einen Blick auf Cardano (ADA) und erklärt, welche Kursmarken jetzt wichtig sind.

Im Tageschart hat Cardano (ADA) exakt den 200-Tage-EMA erreicht – ein technischer Meilenstein, der häufig als dynamischer Widerstand fungiert. Der vorausgegangene starke Anstieg ging mit mehreren markanten Vektorkerzen einher, die auf eine Phase erhöhter Volatilität und erheblicher Liquiditätsfreisetzung hindeuten.

Diese Vektorkerzen zeigen, dass während des Impulses zahlreiche kurzfristige Positionen liquidiert wurden – ein klassisches Muster innerhalb eines Marktes mit dominanter Käuferstruktur. In diesem Zusammenhang etabliert sich aktuell eine gelbe Unterstützungszone. Sollte diese nachhaltig verteidigt werden, wäre das ein bedeutendes bullishes Signal und könnte die Grundlage für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends bilden.

Ein Ausbruch über den 200-Tage-EMA gilt dabei als potenzieller Trigger für eine neue Dynamik. Die Heatmap-Daten (oben rechts im Chart) untermauern dieses Szenario: Die Liquidität oberhalb des aktuellen Kursniveaus wurde weitgehend abgearbeitet. Daraus ergibt sich ein wahrscheinlicher Übergang in eine Konsolidierungsphase – ein typisches Verhalten nach einer schnellen Aufwärtsbewegung.

Insgesamt bleibt ADA kurzfristig aussichtsreich positioniert. Die entscheidende Frage wird sein, ob der Markt genug Momentum aufbauen kann, um den 200-Tage-EMA nachhaltig zu überwinden und damit frische Dynamik für das mittelfristige Chartbild zu generieren.

ADA Tageschart mit Heatmap (Quelle: TradingView)

4-Stunden-Chart: Enge Spanne zwischen Support und Widerstand – der Ausbruch rückt näher

Im 4-Stunden-Chart lässt sich bei Cardano (ADA) eine beginnende Stabilisierung erkennen. Der Kurs findet aktuell Halt an der grünen Linie, die als kurzfristiger Supportbereich fungiert. Gleichzeitig steigen sowohl der 50er als auch der 200er EMA sukzessive an – ein Hinweis auf eine sich festigende Trendstruktur. Diese gleitenden Durchschnitte könnten in den kommenden Stunden eine stützende Funktion übernehmen.

Lerne Krypto-Trading im Videokurs In der BTC -ECHO Academy erklärt dir Bastian (Bitbull), worauf es beim Krypto-Trading ankommt und mit welchen Strategien er selbst erfolgreich ist. Jetzt reinschauen

Zwischen der grünen Support-Zone und der darüberliegenden roten Widerstandslinie entwickelt sich derzeit eine enge Handelsspanne. Eine Konsolidierung innerhalb dieser Range wäre typisch für ein Marktumfeld, das sich auf einen Ausbruch vorbereitet – idealerweise mit bullisher Tendenz.

Die Heatmap im Bereich der Liquidation Levels (oben im nachfolgenden Chart) offenbart zudem, dass sich unterhalb des aktuellen Kurses zahlreiche gehebelte Long-Positionen befinden. Ein kurzfristiger Rücksetzer in diese Zonen könnte vor einer Fortsetzung des Trends erfolgen – sowohl zur Bereinigung überhöhter Long-Expositionen als auch zur Reakkumulation.

Nicht zuletzt bleibt die Entwicklung von ADA eng mit der Marktbewegung von Bitcoin verknüpft. Sollte Bitcoin Schwäche zeigen, könnte auch Cardano unter Druck geraten – ein verzögerter Ausbruch wäre in diesem Fall nicht ausgeschlossen. Ein stabiler Bitcoin-Kurs hingegen würde das technische Setup für ADA weiter stützen.

ADA 4-Stunden-Chart mit Indikatoren & Liquidation Levels (Quelle: TradingView)

Über den Autor

Bastian Keller (Bitbull) agiert seit 2015 eigenständig im Forex-Markt und ist seit 2018 hauptberuflicher Trader im Krypto-Markt. Diese Expertise teilt er aktiv auf verschiedenen Social-Media-Plattformen, insbesondere auf seinem YouTube-Kanal “Bitbull Trading“, mit mehr als 125.000 Abonnenten. Ebenfalls hat Bitbull die Plattform TradeMania ins Leben gerufen, die Einsteigern den Start ins Krypto-Trading vereinfachen soll.