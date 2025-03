Auf dem Tageschart hält sich ADA weiterhin über dem Support der blauen Box und bewegt sich in einer seitlichen Konsolidierungsphase unterhalb des 50er EMA. Diese Seitwärtsphase deutet auf Unsicherheit im Markt hin, während Investoren auf ein klares Signal für die nächste Bewegung warten. Die Heatmap (oben im nachfolgenden Chart) zeigt deutlich, dass sich oberhalb des aktuellen Kurses eine beträchtliche Menge an Liquidität befindet, die potenziell abgeholt werden könnte. Zusätzlich befindet sich ein roter Vektor im oberen Bereich, der als Katalysator für einen möglichen Anstieg dienen könnte und den Kurs über den bestehenden Widerstand hinaustragen könnte.

Sollte ADA den 50er EMA überwinden und sich nachhaltig darüber etablieren, wäre dies ein bedeutender Schritt in Richtung eines möglichen Trendwechsels. Entscheidend dabei ist, dass diese Marke nicht mehr unterschritten wird, um die bullishen Aussichten zu bestätigen. Andernfalls könnte ein erneuter Test des Supports in der blauen Box erfolgen. Gelingt der Ausbruch, wäre der Weg für neue Hochs geebnet, insbesondere wenn zusätzliches Kaufvolumen in den Markt strömt. Ein Anstieg über den Widerstand könnte kurzfristig eine starke Bewegung auslösen, da viele Stop-Loss-Orders und Liquiditätszonen in diesem Bereich liegen.

Die kommenden Tage werden von entscheidender Bedeutung sein, da ADA sich an einem kritischen Punkt befindet. Eine impulsive Bewegung – sei es nach oben oder unten – könnte den weiteren Verlauf des Trends maßgeblich beeinflussen.

ADA Tageschart & Heatmap (Quelle: TradingView)

4-Stunden-Chart: Hohe Long-Positionen und potenzielle Korrektur

Im 4-Stunden-Chart lässt sich bei ADA eine interessante Dynamik erkennen: Zwei aufeinanderfolgende grüne Vektorkerzen deuten auf eine starke Aufwärtsbewegung hin. Allerdings werden solche Vektorkerzen häufig erneut angelaufen, um die Liquidität in diesen Bereichen abzuholen. Die Analyse der Liquidation Levels (oben links im nachfolgenden Chart) zeigt, dass mit dem jüngsten Anstieg viele Long-Positionen eröffnet wurden, wodurch die Long-Positionen in dieser Preisspanne deutlich überwiegen.

Der RSI liegt aktuell bei 70 Punkten und befindet sich somit bereits im überkauften Bereich, bietet jedoch noch etwas Spielraum für kurzfristige Kursanstiege. Dies deutet darauf hin, dass ADA kurzfristig weiter steigen könnte, bevor eine potenzielle Korrektur einsetzt. Entscheidend wird sein, ob die grüne Support-Linie hält, denn sollte der Kurs diese erneut anlaufen, um die Vektorkerzen abzuholen, könnte dies zu einem Rücksetzer führen, der möglicherweise neue Einstiegsgelegenheiten bietet.

Letztlich wird viel von der Entwicklung bei Bitcoin abhängen. Sollte BTC seine positive Entwicklung fortsetzen und weiter ansteigen, könnte ADA diesem Trend folgen. Im gegenteiligen Fall würde eine Schwäche bei Bitcoin auch ADA unter Druck setzen und möglicherweise zu einem erneuten Test der Unterstützung führen. Die kommenden Stunden werden zeigen, ob sich der aktuelle Aufwärtstrend stabilisiert oder ob eine Korrektur einsetzt, bevor eine neue Aufwärtsbewegung starten kann.

ADA 4-Stunden-Chart mit Indikatoren & Liquidation Levels (Quelle: TradingView)

Über den Autor

Bastian Keller (Bitbull) agiert seit 2015 eigenständig im Forex-Markt und ist seit 2018 hauptberuflicher Trader im Krypto-Markt. Diese Expertise teilt er aktiv auf verschiedenen Social-Media-Plattformen, insbesondere auf seinem YouTube-Kanal “Bitbull Trading“, mit mehr als 60.000 Abonnenten. Ebenfalls hat Bitbull die Plattform TradeMania ins Leben gerufen, die Einsteigern den Start ins Krypto-Trading vereinfachen soll.