BTC-ECHO Community Award Die 5 besten Krypto-Wallets

Wir können es nicht oft genug wiederholen: Wer keine gute Aufbewahrungsmöglichkeit für seine Private Keys hat, macht große Abstriche, was die Sicherheit der eigenen Kryptowährungen angeht. Anders gesagt: Not your Keys, not your Coins!

Zur sicheren Verwahrung haben sich vor allem Hardware-Wallets durchgesetzt. Mit ihnen ist es möglich, seine Private Keys sicher auf USB-Stick-ähnlichen Geräten aufzubewahren. Die nicht ganz so sichere, aber deutlich praktischere Variante sind Software-Wallets, auch “Hot Wallets” genannt. Die Verwahrung erfolgt online. In diesem Bereich haben wir uns ebenso auf die Suche nach den besten auf dem Markt gemacht. Dabei haben wir eine Mindestanzahl von 30 Bewertungen festgelegt.

Wallet-Award: Die Gewinner

Platz 1: BitBox02

Den Platz für die beste Hardware-Wallet im Krypto-Space darf die BitBox02 für sich beanspruchen. 74 Bewertungen trudelten bei uns ein und verhalfen der Wallet zu einer Gesamtbewertung von 4,73.

Die Wallet aus der Schweiz überzeugte unsere Community am stärksten in der Benutzerfreundlichkeit. So wurde die Bedienoberfläche als besonders intuitiv hervorgehoben. Auch die Sicherheits- und Privacy-Features dürften eine wichtige Rolle beim guten Abschneiden des Geräts gespielt haben.

So überzeugt die BitBox02 unter anderem mit einer TOR-Funktion, die es möglich macht, Browsing-Daten bei Nutzung der zugehörigen Software zu verschleiern.

Platz 2: Ledger Nano S Plus

Das französische Krypto-Unternehmen Ledger schaffte es mit seinem Nano S Plus auf Platz zwei der besten Hardware-Wallets. Insgesamt 69 Bewertungen gingen bei uns ein, die der handlichen Hardware eine Bewertung von 4,51 einbrachten.

Besonders ist bei diesem Produkt die Verbindung zwischen Software (Ledger Live) und der Hardware-Wallet hervorzuheben. Wer Ledger Live nutzt, kann damit ohne größeren Aufwand sein Portfolio im Auge behalten und muss die Hard­ware-­Wallet nur zur Freigabe von Transaktionen aktivieren.

Platz 3: Ledger Nano X

Es war eine knappe Sache. Mit 4,5 von fünf Sternen liegt der Nano X nur 0,01 Sterne hinter dem Nano S Plus. Dafür haben deutlich mehr Menschen für ihn abgestimmt. Während der Laufzeit des Awards gingen insgesamt 158 Bewertungen bei uns ein.

Beim Nano X haben wir es mit einem Gerät zu tun, das einige zusätzliche Features mitbringt. Vor allem in der Benutzerfreundlichkeit hat Ledger hier aufgerüstet. So ist das Display nicht nur höher auflösend, sondern auch deutlich größer. Auch die Knöpfe sind deutlich größer als bei seinem Vorgänger – ein Feature, das die Handhabung deutlich verbessert.

Die Speicherkapazität hat der Hersteller ebenso ordentlich hochgeschraubt. So können Nutzer und Nutzerinnen anstatt sechs Apps beim Nano S Plus nun bis zu 100 verschiedene Apps speichern.

Platz 4: Exodus

Die etwas unbekanntere Exodus-­Wallet konnte es auf Platz vier schaffen. 54 Bewertungen mit einem Durchschnitt von 4,43 Sternen zeigen, dass die Wallet aus den Vereinigten Staaten euch vor allem in puncto Benutzerfreundlichkeit überzeugen konnte.

Dabei erreichte Exodus ein Ranking von 4,74. Das mag auch dem Umstand geschuldet sein, dass es sich hier um die einzige Software-Wallet unter den Top 5 handelt. Da man sich hier den Weg über ein zusätzliches Device spart, ist die Handhabung einfach besser.

Platz 5: Trust Wallet

Den fünften Platz sichert sich die Trust Wallet. Mit 46 Bewertungen und einem Durchschnitt von 4,31 hat es die Ethereum-Hot-Wallet gerade noch ins Ranking geschafft. Vor allem die hohe Benutzerfreundlichkeit hat der Wallet geholfen, nicht tiefer zu sinken.