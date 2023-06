Bored Ape Yacht Club NFTs wurden in den letzten Tagen gedumpt und sind zum Teil nur noch Bruchteile ihrer Preise zur Hypephase wert. Was das über den NFT-Hype aussagt. Ein Kommentar.

Bored Ape Yacht Club (BAYC) – das sind witzige Affenbilder in Form von digitalen Token (Non-fungible Token, NFTs, um genau zu sein). Auf der Blockchain im Jahr 2021 entstanden, kamen sie genau zum richtigen Krypto-Hype-Zeitpunkt. Will heißen: Das Investorengeld saß in dieser Phase so locker, die Gemüter waren so überhitzt, dass die digitalen Affenabbilder schon im Januar 2022 für durchschnittlich wahnwitzige 344.000 US-Dollar über die digitale Ladentheke gingen.

Alle wollten plötzlich BAYC-NFTs: Eminem, Snoop Dogg, Adidas und Paris Hilton. Sie alle verpulverten Bruchteile ihres Vermögens, um die Affen als Avatare nutzen zu können. (Was übrigens theoretisch jede:r tun kann, auch ohne die NFTs zu besitzen. Sie verbriefen zwar digitalen Besitz, garantieren aber keinen rechtlichen Anspruch).

Nach dem Bored Ape Yacht Club (BAYC) NFT Hype

Doch irgendwann gehen alle Hypes mal zu Ende. Besonders, wenn es sich um hochspekulative Assets in einem ohnehin schon spekulativen Markt handelt. Sobald sich die Anlegerstimmung wendet, veräußern Investor:innen im Regelfall ihre spekulativsten Anlageklassen. Heute haben NFTs, darunter auch die Bored Ape Yacht Club (BAYC) NFTs, dadurch nur noch einen Bruchteil ihres ursprünglichen Werts.

So wurde am 26. Juni bekannt, dass Jeffrey Huang, den man auch als “Machi Big Brother” kennt, über 50 Bored Ape Yacht Club (BAYC) Affen auf den Markt warf. In einer einzigen Transaktion verkaufte er 19 Affen für 651 Ether (circa 1,2 Millionen US-Dollar), wie Decrypt berichtet. Damit erreicht die Gesamtkollektion Tiefstpreise. Zuletzt gab es diese im November 2021.

Zeit, einzusteigen?

Nach den Grundlagen des antizyklischen Investments könnten Investor:innen in der aktuellen Marktlage einen guten Einstiegspunkt wittern. Doch zoomt man etwas hinaus, könnte man genauso gut behaupten, dass der Bored Ape Yacht Club in Ermangelung eines wirklichen Nutzens immer noch massiv überbewertet ist.

So wurden die NFT-Affen zu ihrem Startdatum laut nftpricefloor.com zu einem Preis von 0.08 ETH herausgegeben. Von diesem Startpreis sind sie mit 38 ETH aktuell 47.450,5 Prozent entfernt.

Diese massive Überwertung zeigt einmal mehr die Chancen und Abgründe des Krypto-Marktes abseits von Bitcoin, Ether und Co. Keine Frage: Wer zum richtigen Zeitpunkt (Sprich: Kurz vor dem Bullenmarkt) den richtigen Coin/Hype/NFT erwischt und zum richtigen Zeitpunkt (Sprich Peak des Bullenmarktes) wieder verkauft, verdient sich ein goldenes Näschen. Wer jedoch zu spät aufspringt und zur absoluten Hype-Zeit einkauft und sich einen BAYC für 120 ETH kauft, sitzt nachher mit wertlosen Affen-Bildchen da.