In der Kursanalyse wirft Bastian (Bitbull) einen Blick auf BNB und erklärt, welche Kursmarken jetzt wichtig sind.

Auf dem 4-Stunden-Chart zeigt sich eine große grüne Vektorkerze, die mit hoher Wahrscheinlichkeit noch abgeholt wird. Dies könnte dazu führen, dass der Kurs erneut den 800er Daily EMA anläuft, um diese idealerweise als Support zu testen. Ein solcher Rücksetzer wäre aus technischer Sicht gesund, da er eine stabilere Basis für den nächsten Aufwärtsimpuls schaffen könnte.

Auch die Indikatoren deuten auf eine bevorstehende Korrektur hin: Der RSI (Relative Strength Index) befindet sich aktuell im überkauften Bereich, was auf eine kurzfristige Abkühlung hindeutet. Gleichzeitig signalisiert der MACD (Moving Average Convergence Divergence) ein nachlassendes positives Momentum, was darauf schließen lässt, dass die bullishen Kräfte allmählich an Dynamik verlieren.

Ein Blick auf die Liquidation Levels (links im Chart) bestätigt dieses Szenario. Der Kurs hat bereits sämtliche Long-Positionen oberhalb abgeholt, wodurch nun vor allem Short-Positionen ins Visier geraten. Dies spiegelt sich auch im Long Delta wider, das mit über einer Milliarde US-Dollar ein deutliches Ungleichgewicht zwischen Long- und Short-Positionen zeigt. Sollte der Kurs also korrigieren, könnten größere Liquidationen ausgelöst werden, bevor BNB den nächsten Aufwärtsschub einleitet.

BNB 4-Stunden-Chart mit Indikatoren & Liquidation Levels (Quelle: TradingView)

Tageschart: Kann BNB seinen starken Aufwärtstrend fortsetzen?

Seit Anfang Februar hat BNB beeindruckende 50 Prozent zugelegt und sich wieder über dem 50er Daily EMA etabliert. Besonders bemerkenswert ist, dass auch der 200er Daily EMA nie für längere Zeit unterschritten wurde – jedes Mal gelang es BNB, schnell wieder darüber zu schließen.

Der Aufwärtstrend bleibt weiterhin intakt, und die bullishen Kräfte dominieren das Marktgeschehen. Sollte diese Dynamik anhalten, könnte BNB schon bald das Allzeithoch bei 790 US-Dollar anvisieren. Ein Blick auf die Heatmap (oben im Chart) zeigt zudem, dass BNB bereits die gesamte Liquidität oberhalb des aktuellen Kurses abgeholt hat, was darauf hindeutet, dass der Markt bereit für die nächste größere Bewegung sein könnte.

BNB Tageschart & Heatmap (Quelle: TradingView)

Über den Autor

Bastian Keller (Bitbull) agiert seit 2015 eigenständig im Forex-Markt und ist seit 2018 hauptberuflicher Trader im Krypto-Markt. Diese Expertise teilt er aktiv auf verschiedenen Social-Media-Plattformen, insbesondere auf seinem YouTube-Kanal “Bitbull Trading“, mit mehr als 60.000 Abonnenten. Ebenfalls hat Bitbull die Plattform TradeMania ins Leben gerufen, die Einsteigern den Start ins Krypto-Trading vereinfachen soll.