Das Web1 war die Initialzündung der Tech-Gründungen. Das Web2 hat für FOMO gesorgt und der daraus resultierende Gründergeist hat in vielen Köpfen klassische Karriere-Ziele abgelöst. Mit dem Web3 haben wir nun ein Level erreicht, auf dem ganze Ökosysteme umgebaut werden sollen und das verspricht, Innovationen in alle Industrien und Geschäftsmodelle bringen wird. Die Blockchance Awards sollen diese Entwicklung vorantreiben. Im Rahmen der Konferenz Blockchance23 können sich Web3- und Blockchain Start-ups mit ihren Projekten und Lösungen nun um die Auszeichnung bewerben.

Die Blockchance23 Awards, präsentiert von PricewaterhouseCoopers (PwC) und unterstützt von der European Blockchain Association (EBA), wurde ins Leben gerufen, um Start-ups zu fördern, die mit DLT / Blockchain echten Wandel ermöglichen. Um die Potenziale dieser Technologie möglichst vielfältig zu präsentieren, gibt es sechs Kategorien:

1 . Better Future with Blockchain

2. Infrastructure & Tools

3. Decentralized ID & GovTech

4. Building Trust

5. Creator Economy & NFTs

6. Game Changers

Alle Infos zu den Awards

Die Awards finden im Rahmen der Konferenz Blockchance23 statt. Bewerbungen können noch bis zum 15. Mai eingereicht werden. Die Awards bieten eine großartige Gelegenheit für Start-ups aus Mitteleuropa, ihre einzigartigen Lösungen einer angesehenen Jury, interessierten Investoren sowie einem Live-Publikum von bis zu 7.500 Blockchain-Enthusiasten zu präsentieren. Die Gewinner der Kategorien erwartet jeweils:

ein Preisgeld von 10.000 Euro

eine Einladung zur Teilnahme an der Scale Web3-Serie von PwC (Vol. 1)

Unterstützung durch erhöhte Medienaufmerksamkeit und Branding

Darüber hinaus wird jeder Teilnehmer eine Businessplan-Bewertung von den erfahrensten Köpfen der Investmentbranche, sowie Zugang zu einem Blockchain-Ökosystem und einem Netzwerk von Investoren erhalten.

Weitere Informationen zur Teilnahme und Details zu den Kategorien findest du hier.

Blockchance23 – Die Konferenz

Wenn sich OGs, VCs, Entwickler, DLT Talents, Skeptiker, Visionäre, Strategen und generell Menschen, die etwas bewegen wollen, aus der Web 3 Galaxy treffen, ist wohl wieder BLOCKCHANCE-Zeit. Also, Save the Date: vom 28. bis 30. Juni 2023 wird Europas modernstes Congress-Centrum in Hamburg (CCH) zu einem Ort, an dem die Zukunft gestaltet und die Welt ein bisschen verbessert wird.

2018 fand die Konferenz erstmals mit 350 Personen statt, dieses Jahr werden 7.500 internationale Gäste und insgesamt rund 300 Speaker erwartet. Neben namhaften Sprechern wie Peter Grosskopf (Unstoppable Finance), Patrick Hansen (Circle) oder Katharina Gehra (Immutable Insight), ist auch Michael Saylor (Microstrategy) als Speaker gelistet. Auch BTC-ECHO wird auf der Konferenz vertreten sein.

Während der drei Tage können Unternehmen auf rund 15.000 m² ihre neuesten Innovationen und Blockchain-Lösungen präsentieren. Für Highlights, immersive Erlebnisse und die Interaktion mit digitalen Assets wird über NFT-Areas (Kunst und Musik), Gaming-Spots und Metaverse-Journeys gesorgt. Alle Infos zum Event hier.