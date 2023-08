40 Millionen Euro tägliches Handelsvolumen, über eine Million Nutzer: Bitvavo ist die führende Kryptobörse der Niederlande – und expandiert nach Deutschland. Eine Lizenz bei der deutschen Finanzaufsicht BaFin wurde im Mai 2023 beantragt. “Unser Ziel ist es, die Nr. 1 der regulierten Kryptobörsen in Europa zu werden”, erklärt Marcel Ribbens gegenüber BTC-ECHO. Er ist Head of Communications der Firma. Ein Gespräch über die Konkurrenz zu Binance, die Expansions-Pläne und was die Börse für deutsche Nutzer einzigartig macht. Lohnt sich der Umstieg?

