Bittensor vor erstem Halving: Explodiert TAO jetzt wie Bitcoin 2012?

In diesem Artikel erfährst du:
- Warum dezentrale KI als nächstes großes Krypto-Narrativ gilt
- Wie du mit TAO in KI-Startups investieren kannst
- Weshalb Barry Silbert neben Zcash auf Bittensor setzt
- Warum TAO ein besserer Wertspeicher als Bitcoin sein könnte
- Was das erste Halving bei Bittensor für TAO-Investoren bedeutet
Am 15. Dezember 2025 steht das allererste Halving von Bittensor an. Die tägliche Emission des TAO-Tokens wird damit von rund 7.200 auf etwa 3.600 Coins halbiert. Wie bei Bitcoin besteht das maximale Gesamtangebot aus 21 Millionen Einheiten. Während das Halving bei der Krypto-Leitwährung mittlerweile seine drastische Wirkung auf das neue Angebot – und damit den Kurs – verloren hat, steckt Bittensor noch in den Kinderschuhen. Könnte die Angebotsverknappung beim Vorzeigeprojekt des KI-Subsektors also für eine ähnliche Kursexplosion wie bei Bitcoin in 2012 sorgen? Und wie funktioniert das ambitionierte Krypto-Projekt überhaupt?
