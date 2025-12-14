App herunterladen
BTC-ECHO
KI x Krypto 

Bittensor vor erstem Halving: Explodiert TAO jetzt wie Bitcoin 2012?

Im Falle einer Jahresendrallye auf dem Krypto-Markt könnte sich dank der Kombination aus KI-Boom und Halving-Hype besonders Bittensor in den Vordergrund drängen.

Johannes Dexl
Bittensor-Kurs281.28 $-4.12 %
Bitcoin kaufen
Münze von Bittensor (TAO)

Beitragsbild: Shutterstock

 | Bittensor ist das größte KI-Projekt auf dem Krypto-Markt

In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum dezentrale KI als nächstes großes Krypto-Narrativ gilt
  • Wie du mit TAO in KI-Startups investieren kannst
  • Weshalb Barry Silbert neben Zcash auf Bittensor setzt
  • Warum TAO ein besserer Wertspeicher als Bitcoin sein könnte
  • Was das erste Halving bei Bittensor für TAO-Investoren bedeutet

Am 15. Dezember 2025 steht das allererste Halving von Bittensor an. Die tägliche Emission des TAO-Tokens wird damit von rund 7.200 auf etwa 3.600 Coins halbiert. Wie bei Bitcoin besteht das maximale Gesamtangebot aus 21 Millionen Einheiten. Während das Halving bei der Krypto-Leitwährung mittlerweile seine drastische Wirkung auf das neue Angebot – und damit den Kurs – verloren hat, steckt Bittensor noch in den Kinderschuhen. Könnte die Angebotsverknappung beim Vorzeigeprojekt des KI-Subsektors also für eine ähnliche Kursexplosion wie bei Bitcoin in 2012 sorgen? Und wie funktioniert das ambitionierte Krypto-Projekt überhaupt?

Bittensor (TAO) kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Bittensor (TAO) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.
Jetzt zum Bittensor (TAO) kaufen Leitfaden
Das könnte dich auch interessieren