Bitcoin ist wieder unter die magische Grenze von 100.000 US-Dollar gefallen und viele Altcoins kämpfen mit den Konsequenzen. Doch lassen sich nicht alle von der allgemeinen Bullenpause anstecken: Der Bitget Token (BGB), Virtuals Protocol (VIRTUAL) und Zcash (ZEC) präsentieren sich als die klaren Gewinner der Woche. Die Hintergründe zu den Kursanstiegen.

Bitget sichert sich den Wochensieg

Der aktuelle Hype um den Bitget Token (BGB) kommt nicht von ungefähr. Die kürzlich angekündigte Fusion des Bitget Wallet Token (BWB) und BGB soll das Ökosystem der Börse vereinfachen. Mit BGB als alleinigen Utility-Token positioniert sich die Kryptowährung als einer der Top-Performer im CEX-Sektor.

Die Zahlen sprechen für sich: Mit einer Marktkapitalisierung von 11,7 Milliarden US-Dollar und einem Handelsvolumen von 15,6 Millionen US-Dollar in den letzten 24 Stunden jagt BGB ein Allzeithoch nach dem anderen – aktuell bei 8,45 US-Dollar. Innerhalb der letzten sieben Tage legte der Kurs um festliche 120,2 Prozent zu. Auf Monatssicht konnte der Token seinen Wert bereits mehr als vervierfachen.

Der Fusionsprozess erfolgt nahtlos: BWB wird im Verhältnis von 0,08563 in BGB umgetauscht. Sobald der Übergang am 27. Dezember abgeschlossen ist, werden BWB-Token von der Börse delistet und vollständig verbrannt.

Die Pläne gehen hoch hinaus – sowohl On-Chain als auch in der realen Welt: Ab 2025 soll BGB nicht nur für klassische Funktionen wie Staking und Lending eingesetzt werden, sondern auch in alltäglichen Szenarien wie Zahlungen in Restaurants, beim Einkaufen oder auf Reisen. Zusätzlich soll der Token tiefer in DeFi-Ökosysteme integriert werden. Sollte sich das Konzept erfolgreich durchsetzen, dürfte das auch langfristig positiv für den Kurs sein.

BGB auf dem 7-Tages-Chart, Quelle: Coingecko

Virtuals Protocol (VIRTUAL): 64,9 Prozent in einer Woche

Virtuals Protocol (VIRTUAL) ist auf Erfolgskurs und schreibt weiter grüne Zahlen. Mit einem Wochenplus von 64,9 Prozent erreicht der Kurs aktuell 3,41 US-Dollar und schreibt damit ein neues Allzeithoch. Das Projekt, das künstliche Intelligenz und Blockchain vereint, legt weiterhin eine äußerst bullishe Performance an den Tag und behauptet sich als einer der Top-Performer unter den Altcoins: Allein diese Woche kletterte die Marktkapitalisierung auf gut 3,3 Milliarden US-Dollar hoch – bereits mehr als dreimal so hoch wie vergangenen Monat.

Wie ein aktueller Post auf X zeigt, nimmt die Aktivität auf der Plattform GAME von Virtuals Protocol rasant zu: Innerhalb eines Monats haben sich über 200 Projekte mit einer kollektiven Marktkapitalisierung von mehr als 500 Millionen US-Dollar der Plattform angeschlossen. Zudem werden täglich rund 150.000 Anfragen über GAME bearbeitet – ein Wachstum von sage und schreibe 200 Prozent gegenüber der Vorwoche. Das stärkt natürlich das Vertrauen in das Projekt und düfte auch zur langfristigen Relevanz von Virtuals Protocol beitragen.

Bei anhaltendem Kaufinteresse und bullishem Gesamttrend könnte VIRTUAL auch in den kommenden Wochen neue Höchststände anvisieren.

VIRTUAL auf dem 7-Tages-Chart, Quelle: Coingecko

Zcash (ZEC) dank regulatorischem Rückenwind mit 64,7 Prozent Wochenplus

Auch der Privacy Coin Zcash (ZEC) glänzt diese Woche mit sattem Kurszuwachs von 64,7 Prozent und gehört damit auf die Liste der stärksten Altcoins diese Woche. Der aktuelle Kurs liegt bei 68,29 US-Dollar. Seit Ende November schon hat die Marktkapitalisierung als Folge eines Gerichtsurteils in den USA die Marke von 1 Milliarde US-Dollar überschritten, aktuell liegt sie bei knapp 1,1 Milliarden US-Dollar.

Die Wende für Zcash und andere Datenschutz-orientierte Projekte war wie eingangs erwähnt das Urteil eines US-Gerichts Ende November: Die Sanktionen gegen Tornado Cash wurden für rechtswidrig erklärt und Zcash profitierte daraufhin mit satten 30 Prozent Kursplus davon. Das Urteil hat nicht nur die Diskussion um den rechtlichen Status unveränderlicher Smart Contracts neu entfacht, sondern auch erneut die Bedeutung von Datenschutzlösungen im Kryptobereich unterstrichen.

Neben dem Rückenwind aus der Regulierung, nimmt auch die wachsende institutionelle Nachfrage mit dem Grayscale Zcash Trust an Fahrt auf. Damit können Anleger in Zcash zu investieren, ohne den Token direkt zu erwerben oder zu verwalten. Grayscale plant außerdem, Zcash künftig in einen Exchange Traded Fund (ETF) zu integrieren. Dies könnte die Basis für eine noch breitere Investorenlandschaft schaffen und Zcash langfristig als führenden Privacy Coin etablieren.

ZEC auf dem 7-Tages-Chart, Quelle: Coingecko