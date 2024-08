Börsengehandelte Fonds (ETFs), wie zum MSCI-World-Index, zählen zu den beliebtesten Anlageprodukten und werden von vielen Experten für den Vermögensaufbau empfohlen. Doch wie profitabel ist es im Vergleich zu Bitcoin kurz-, mittel- oder langfristig in ETFs zu investieren? Der Renditecheck.

Bitcoin vs. MSCI World ETF: So schneidet die Rendite im Vergleich ab

Bitcoin vs. MSCI World ETF: So schneidet die Rendite im Vergleich ab

In diesem Artikel erfährst du: Was ETFs überhaupt sind und woher ihre Beliebtheit kommt

Wie sich der MSCI World ETF kurz-, mittel- und langfristig gegenüber Bitcoin schlägt

Ob ein weiterer beliebter ETF, wie der MSCI Emerging Markets, mehr Rendite einbringt

Anstatt einzelne Aktien zu kaufen, bieten ETFs wie der MSCI World Anlegern die Möglichkeit, ihr Geld in Indexfonds anzulegen, welche die Zusammensetzung und Wertentwicklung eines ganzen Wertpapierindexes nachbilden. Damit wird das Risiko im Vergleich zu Einzelinvestments breiter gestreut und Kursschwankungen können besser ausbalanciert werden.

Wer nun vor der Entscheidung steht, seine (monatlichen) Ersparnisse in ETFs oder in Bitcoin anzulegen, dürfte vor allem an der Renditeentwicklung interessiert sein. Die folgende Übersicht zeigt, wie sich die beliebtesten ETFs kurzfristig (ein Jahr), mittelfristig (fünf Jahre) und langfristig (zehn Jahre) im Vergleich zur führenden Kryptowährung entwickelt haben.

Weiterlesen mit BTC-ECHO Plus+ 1. Monat 1 € Für Neukunden Unbegrenzter Zugriff auf Plus+ Inhalte

Exklusive Artikel und Analysen

Geräteübergreifend (Web & App)

Viel weniger Werbung Jetzt für nur € 1,- testen Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden