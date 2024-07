Angespartes oder geerbtes Kapital lässt sich auf vielen Wegen mehr oder weniger vermehren. Erfahre, was in zehn Jahren aus 100.000 US-Dollar werden könnte, wenn du auf Bitcoin, Altcoins, Aktien, Rohstoffe, Immobilien oder Sparprodukte von Banken setzt.

Bitcoin vs. Gold und Co.: Worein 100.000 US-Dollar investieren?

Bitcoin vs. Gold und Co.: Worein 100.000 US-Dollar investieren?

In diesem Artikel erfährst du: Wie hoch die Rendite bei Bitcoin ist

Wie lukrativ Altcoins über 10 Jahre sind

Welche Aktie lukrativer ist als Bitcoin

Ob Gold wirklich mehr Rendite bringt als Silber

Die Zinsen bei Anleihen und Bankprodukten

In den vergangenen Jahren hatten Anleger beste Chancen mehr aus ihrem Vermögen zu machen. Die jahrelange Hausse an den Aktienmärkten hält weiter an und Bitcoin hat vor wenigen Monaten ein neues Rekordhoch erreicht. Auch mit Immobilien ließ sich lange Zeit gut verdienen, wenngleich sich die Wertentwicklung eingetrübt hat. Rohstoffe wie Gold gelten ohnehin als verlässlicher Wertspeicher. Und zuletzt durften sich auch Sparer bei den Banken wieder über beachtliche Zinsen freuen.

Aber wo ist das Geld am besten aufgehoben, wenn aktuell investiert werden soll? Nimmt man an, dass sich die langfristige Wertentwicklung weiter fortsetzt, würde das bei 100.000 US-Dollar Eigenkapital Folgendes bedeuten.

Weiterlesen mit BTC-ECHO Plus+ 1. Monat 1 € Für Neukunden Unbegrenzter Zugriff auf Plus+ Inhalte

Exklusive Artikel und Analysen

Geräteübergreifend (Web & App)

Viel weniger Werbung Jetzt für nur € 1,- testen Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden