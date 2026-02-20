PCE und GDP senden ein gemischtes Signal, das die Hoffnung auf schnelle Zinssenkungen dämpft, während Tech/AI-Leader an Momentum verlieren. Was das jetzt für Bitcoin als High Beta Asset bedeutet und welche Marken die nächsten Moves entscheiden.

Während der CPI-Print kurzfristig Entlastung brachte, hat der Markt die Bewegung inzwischen weitgehend zurückgedreht: Dollar und Renditen ziehen seit Wochenstart wieder an, Risikoassets bleiben anfällig. Die neuen GDP- und PCE-Zahlen verstärken dieses Bild, weil das Inflationssignal (vor allem Core PCE) die Hoffnung auf schnelle Zinssenkungen dämpft. Parallel mehren sich Hinweise, dass die Tech-Führungsaktien an Momentum verlieren, ein Umfeld, in dem Bitcoin als High-Beta-Asset selten unabhängig performt.

CPI-Entlastung und warum sie schnell verpuffte

Der CPI-Print hatte kurzfristig genau das geliefert, was Risikoanlagen mögen: fallender US-Dollar, fallende Renditen, weniger Druck auf die Finanzierungsbedingungen. Dass beide Größen inzwischen wieder steigen, spricht dafür, dass der Markt die “Entwarnung” relativiert, weil die Zinssenkungsfantasie zurückgenommen wird und Anleger defensiver werden.

Trotz des Rebounds bleibt der US-Dollar im größeren Bild technisch angeschlagen. Der jüngste Anstieg wirkt eher wie ein Gegenmove innerhalb eines übergeordneten Abwärtstrends.

Tech Leaders wackeln: Wenn NVDA/Software schwächeln, leidet Beta

Die breiten Aktienindizes halten sich bislang besser als viele Einzelwerte, aber unter der Oberfläche bröckelt es. Im Chartbild von Nasdaq 100 (QQQ) ist ein Wechsel von eher rechtsversetzten zu eher linksversetzten Hochs zu sehen. Das Momentum baut sich früher ab, Rücksetzer setzen schneller ein. Das ist ein Warnsignal, dass die Aufwärtsdynamik nachlässt.

Besonders Software wirkt angeschlagen (IGV deutlich unter Druck), was zur These passt, dass der Markt Geschäftsmodelle neu bepreist und Risiko reduziert. Gleichzeitig zeigen auch große AI-Leader wie Nvidia weniger freie Trenddynamik als zuvor. Das ist relevant, weil Bitcoin in solchen Phasen selten als eigener Trade läuft. Wenn das Risk Budget im Tech-Komplex gekürzt wird, wird Beta meist überall reduziert, inklusive Krypto.



Software unter Druck: IGV korrigiert deutlich | Quelle: Tradingview

Midterm-Jahr als Makro-Schablone: Erst Drawdown, dann “Sommer-Rallye 2027”

Ein zweiter Rahmen, der aktuell gut zum Marktbild passt, ist der US-Midterm-Zyklus. Die Midterm Elections finden im November 2026 statt und historisch kam es in solchen Jahren häufig vor der Wahl zu spürbaren Rücksetzern an US-Aktienmärkten. Die Midterm Chart visualisiert genau dieses Muster: Drawdowns, die sich im Jahresverlauf aufbauen, bevor sich die Lage später stabilisiert.

S&P 500 – historische Midterm-Muster: Rücksetzer vor der Wahl | Quelle: Tradingview

Interessant wird es im nächsten Schritt. Die Tabelle legt nahe, dass der Zeitraum ab dem Midterm-Wahltag im November 2026 bis zum 30. Juni 2027 historisch oft konstruktiv war (Median-Rendite im Beobachtungszeitraum). Das ist keine Vorhersage, aber ein nützlicher Bezugsrahmen, um 2026 eher als Jahr mit höherer Volatilität und 2027 (bis Ende Juni) als mögliches Erholungsfenster zu denken, sofern Makro und Geldpolitik nicht dagegen laufen.

Midterm-Tabelle: Median-Rendite bis 30. Juni | Quelle: Finom Group

Für Bitcoin ist diese Einordnung deshalb relevant, weil Krypto selten einen belastbaren Makro-Boden ausbildet, solange US-Aktien noch steigen oder die Finanzierungsbedingungen wieder straffer werden. Wenn sich die typische Midterm-Korrektur 2026 ausprägt, wäre das kurzfristig Gegenwind für High Beta Assets, könnte aber gleichzeitig die Bereinigung liefern, nach der Risikoassets (inklusive Bitcoin und Krypto) in einem stabileren Regime wieder drehen können.

GDP und PCE sind da: Wachstum kühlt ab – Inflation bleibt zäh

Mit den heutigen Makrodaten hat der Markt wieder einen klaren Taktgeber bekommen: das US BIP (GDP) als Gradmesser für die Konjunktur und der PCE-Inflationsbericht als wichtigstes Inflationssignal für die Federal Reserve. Gerade der PCE gilt als das bevorzugte Inflationsmaß der Fed und deshalb reagieren Dollar, Renditen und Risikoassets darauf oft unmittelbarer als auf den CPI.

Unterm Strich zeichnen die Daten ein unangenehm gemischtes Bild. Das Wachstum kühlt deutlich ab, gleichzeitig bleibt die Inflation hartnäckig. Das US BIP für Q4 2025 fiel mit +1,4 Prozent klar unter den Erwartungen. Gleichzeitig stieg die PCE-Inflation auf 2,9 Prozent und lag damit über Konsens. Noch wichtiger für die Fed: Core PCE zog auf 3,0 Prozent an, ebenfalls über Erwartung und markiert damit den höchsten Stand seit November 2023. Unterm Strich bedeutet das weniger Wachstum, aber weiterhin Preisdruck.

Genau diese Kombination passt zu dem Szenario: Risk-Off plus Inflations-/Geopolitik-Risikoprämie. Tech schwächelt, Volatilität zieht an, Öl bleibt fest und der Dollar zieht kurzfristig mit an, weil ein schneller Wechsel zu Zinssenkungen unwahrscheinlicher wirkt, wenn das Inflationssignal wieder nach oben dreht. Im größeren Bild bleibt der DXY jedoch eher in einem Abwärtstrend; der aktuelle Schub wirkt bislang wie eine Gegenbewegung.

Für die Fed ist das eine heikle Mischung. Schwächeres Wachstum erhöht zwar grundsätzlich den Druck, später zu lockern. Wenn aber ausgerechnet das PCE-/Core-PCE-Signal wieder nach oben dreht, wird es schwerer, schnell “dovish” zu werden. Entsprechend preist der Zinsmarkt vorerst eher Stabilität, statt schnelle Cuts ein. Laut CME FedWatch liegt die Wahrscheinlichkeit für eine unveränderte Spanne von 350 bis 375 Basispunkten beim nächsten Meeting am 18. März aktuell bei rund 94 Prozent; nur etwa sechs Prozent entfallen auf eine Senkung.

FedWatch: Für März ist eine Zinspause wahrscheinlicher als eine Senkung | Quelle:CME Group

Für Bitcoin ist das entscheidend, weil genau dieses Regime häufig Druck erzeugt. Wenn Märkte die Mischung aus “weniger Wachstum” und “zäher Inflation” spielen, werden Risikoaufschläge teurer, Liquidität vorsichtiger eingesetzt und High-Beta-Positionen zuerst reduziert. Das erklärt, warum eine CPI-getriebene Entlastungsrally schnell verpuffen kann, sobald neue Daten die Erwartungen an baldige Zinssenkungen wieder dämpfen.

Entscheidend ist das Makro-Regime, nicht nur der CPI-Print

Die Fortsetzung zur CPI-Story ist damit klar. Der Markt handelt nicht mehr “CPI = Entspannung”, sondern wieder das Gesamtpaket aus Dollar, Renditen, Tech-Führung und geopolitischem Risiko. Mit GDP/PCE ist zudem genau die Datenkombination auf dem Tisch, die Zinssenkungserwartungen schnell wieder einfangen kann. Für Bitcoin heißt das, solange DXY und US10Y fest bleiben, Fed-Cuts am Terminmarkt eher nach hinten rücken und Tech nicht stabilisiert, bleibt BTC als High-Beta-Asset anfällig für schnelle Abwärtsbewegungen. Ein Szenario, in dem die Indizes erst korrigieren und später wieder drehen, wäre kurzfristig schmerzhaft, könnte aber mittelfristig genau die Bereinigung liefern, die es für einen tragfähigeren Krypto-Boden braucht.

Drei Dinge sind jetzt entscheidend: Reagieren Märkte auf GDP/PCE mit weiter steigenden Renditen oder kippt es zurück Richtung Entspannung? Stabilisieren sich Tech-Schwergewichte (NVDA/Software-Komplex) oder weitet sich die Schwäche aus? Bleibt der geopolitische Risikoaufschlag (Öl/Volatilität) ein Inflationsargument oder läuft er wieder aus?

