In diesem Artikel erfährst du:
- Warum die M2-Geldmenge aktuell nicht mehr wirkt
- Welche Rolle Zinsen und Inflation jetzt spielen
- Was sich bereits Ende 2025 im Markt verändert hat
- Welche Signale die On-Chain-Daten liefern
In früheren Bitcoin-Zyklen galt: Steigt die Geldmenge, steigt auch der BTC-Kurs. Dieses Naturgesetz scheint immer mehr an Bedeutung zu verlieren, immerhin fiel Bitcoin über die letzten Monate trotz steigender Geldmenge. Aber woran liegt es, das diese statistische Korrelation nicht mehr zu greifen scheint?
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