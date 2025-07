Der Krypto-Markt explodiert: Bitcoin und Ethereum ETFs ziehen Milliarden an institutionellem Kapital an. Was hinter dem Hype steckt.

In diesem Artikel erfährst du: Was hinter den Milliarden-Investments steckt

Wie sich professionelle Anleger positionieren

Ob eine Altcoin Season nun vor der Tür steht

Wie ein Experte den Krypto-Markt derzeit einschätzt

Noch nie floss so viel institutionelles Geld in den Krypto-Markt wie jetzt. In nur einer Woche schossen die Zuflüsse in digitale Vermögenswerte auf 4,39 Milliarden US-Dollar – ein neuer Rekord. Die US Spot ETF um Bitcoin und Ethereum bleiben dabei die treibende Kraft. Doch was macht diese Assetklasse für professionelle Anleger plötzlich so attraktiv?

