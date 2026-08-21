Nach Monaten ohne klare Richtung ist Bitcoin kräftig ausgebrochen. Auch die Altcoins ziehen deutlich an.

Bitcoin steigt über 75.000 US-Dollar – aber dieser Coin explodiert regelrecht

Bitcoin steigt über 75.000 US-Dollar – aber dieser Coin explodiert regelrecht

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Bitcoin übersteigt die 75.000 US-Dollar-Marke und verzeichnet ein Plus von 19,45 Prozent. â³

Auch Altcoins wie XRP und Solana zeigen deutliche Kursgewinne. â³

Nettozuflüsse in Bitcoin ETFs erreichen im August 1,47 Milliarden US-Dollar. â³

Prognosen deuten auf eine 73-prozentige Wahrscheinlichkeit hin, dass Bitcoin 2026 die 80.000 US-Dollar-Marke erreicht. â³

Bitcoin hat seine monatelange Seitwärtsphase vorerst hinter sich gelassen. Nachdem sich die größte Kryptowährung lange in einer Spanne zwischen rund 61.000 und 65.000 US-Dollar bewegt hatte, setzte zuletzt eine deutliche Aufwärtsbewegung ein. Mittlerweile notiert Bitcoin über 75.000 US-Dollar und kommt auf Wochensicht auf ein Plus von 19,45 Prozent.

BREAKING: Bitcoin now projected to reclaim $80,000 by end of year.



>60% chance. https://t.co/zS7Lzx9oGo — Polymarket (@Polymarket) August 20, 2026

Mit dem Ausbruch steigt auch die Zuversicht am Prognosemarkt Polymarket. Dort wird die Wahrscheinlichkeit, dass Bitcoin im Laufe des Jahres 2026 noch die Marke von 80.000 US-Dollar erreicht, derzeit mit 73 Prozent bewertet. Nach Monaten mit vergleichsweise geringen Kursbewegungen fehlen damit nur noch paar Prozentpunkte bis zu dieser Marke.

Bitcoin zieht den Krypto-Markt mit nach oben

Auch bei den Altcoins dominieren am Freitag die grünen Vorzeichen. Ethereum notiert bei 2.357 US-Dollar und gewinnt 4,87 Prozent, während Solana bei 89,59 US-Dollar steht und um 5,65 Prozent zulegt. Besonders deutlich fällt die Bewegung bei XRP aus: Der Kurs steigt um 20,41 Prozent auf 1,31 US-Dollar.

Steigende Kurse ziehen Anleger an / Quelle: BTC-ECHO

Unterstützung kommt weiterhin von den US-amerikanischen Spot ETFs. Am Donnerstag flossen netto 606,29 Millionen US-Dollar in die Bitcoin ETFs. Die Ethereum-Produkte verbuchten am selben Tag Nettozuflüsse von 220,77 Millionen US-Dollar.

Damit summieren sich die Nettozuflüsse im laufenden August bei den Bitcoin ETFs auf 2,07 Milliarden US-Dollar. Bei den Ethereum ETFs sind es bislang 754,93 Millionen US-Dollar.

Nicht nur der Krypto-Markt legt zu. Auch Gold hat die Marke von 4.500 US-Dollar wieder überschritten und notiert aktuell bei 4.535 US-Dollar. Bitcoin steht nach dem jüngsten Ausbruch nun unmittelbar vor der nächsten runden Kursmarke. Ob die 80.000 US-Dollar tatsächlich noch 2026 fallen, dürfte nach dem Sprung der vergangenen Tage wieder stärker in den Blick der Anleger rücken.

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