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Bitcoin steigt über 75.000 US-Dollar – aber dieser Coin explodiert regelrecht

Nach Monaten ohne klare Richtung ist Bitcoin kräftig ausgebrochen. Auch die Altcoins ziehen deutlich an.

Josip Filipovic
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Das Bild zeigt eine Bitcoin-Münze

Beitragsbild: Shutterstock

 | Die nächste wichtige Kursmarke ist gefallen

Bitcoin hat seine monatelange Seitwärtsphase vorerst hinter sich gelassen. Nachdem sich die größte Kryptowährung lange in einer Spanne zwischen rund 61.000 und 65.000 US-Dollar bewegt hatte, setzte zuletzt eine deutliche Aufwärtsbewegung ein. Mittlerweile notiert Bitcoin über 75.000 US-Dollar und kommt auf Wochensicht auf ein Plus von 19,45 Prozent.

Mit dem Ausbruch steigt auch die Zuversicht am Prognosemarkt Polymarket. Dort wird die Wahrscheinlichkeit, dass Bitcoin im Laufe des Jahres 2026 noch die Marke von 80.000 US-Dollar erreicht, derzeit mit 73 Prozent bewertet. Nach Monaten mit vergleichsweise geringen Kursbewegungen fehlen damit nur noch paar Prozentpunkte bis zu dieser Marke.

Bitcoin zieht den Krypto-Markt mit nach oben

Auch bei den Altcoins dominieren am Freitag die grünen Vorzeichen. Ethereum notiert bei 2.357 US-Dollar und gewinnt 4,87 Prozent, während Solana bei 89,59 US-Dollar steht und um 5,65 Prozent zulegt. Besonders deutlich fällt die Bewegung bei XRP aus: Der Kurs steigt um 20,41 Prozent auf 1,31 US-Dollar.

Steigende Kurse ziehen Anleger an / Quelle: BTC-ECHO

Unterstützung kommt weiterhin von den US-amerikanischen Spot ETFs. Am Donnerstag flossen netto 606,29 Millionen US-Dollar in die Bitcoin ETFs. Die Ethereum-Produkte verbuchten am selben Tag Nettozuflüsse von 220,77 Millionen US-Dollar.

Damit summieren sich die Nettozuflüsse im laufenden August bei den Bitcoin ETFs auf 2,07 Milliarden US-Dollar. Bei den Ethereum ETFs sind es bislang 754,93 Millionen US-Dollar.

Nicht nur der Krypto-Markt legt zu. Auch Gold hat die Marke von 4.500 US-Dollar wieder überschritten und notiert aktuell bei 4.535 US-Dollar. Bitcoin steht nach dem jüngsten Ausbruch nun unmittelbar vor der nächsten runden Kursmarke. Ob die 80.000 US-Dollar tatsächlich noch 2026 fallen, dürfte nach dem Sprung der vergangenen Tage wieder stärker in den Blick der Anleger rücken.

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