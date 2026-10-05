El Salvador löste 2021 in der Community großen Hype aus, jetzt muss das Land seine Bitcoin-Aktivitäten weiter reduzieren. Dafür erhält der Staat Geld vom IWF.

El Salvador erhält die nächste Tranche aus seinem 1,4 Milliarden US-Dollar schweren Finanzierungsprogramm mit dem Internationalen Währungsfonds (IWF). Rund 138 Millionen US-Dollar sollen unmittelbar ausgezahlt werden, nachdem das IWF-Direktorium die zweite und dritte Überprüfung der auf 40 Monate angelegten Vereinbarung abgeschlossen hat. Dass das Land dabei nicht alle vereinbarten Kriterien erfüllte, verhindert die Freigabe der Mittel anscheinend nicht. Dabei geht es vor allem um Vorgaben zur weiteren Akkumulation von Bitcoin.

Der IWF begründet die gewährten Ausnahmen mit “starken Korrekturmaßnahmen und erneuerten Zusagen” der Regierung. Fortschritte habe El Salvador bei Reformen des Finanzsektors, der fiskalischen Transparenz sowie bei Maßnahmen gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung erzielt.

Staat soll sich weiter aus Bitcoin-Aktivitäten zurückziehen

Für den weiteren Verlauf des Programms bleibt der Umgang mit Bitcoin ein wichtiger Punkt. Der IWF erwartet, dass El Salvador die staatliche Beteiligung an entsprechenden Aktivitäten weiter reduziert und zugleich Regulierung sowie Governance von Krypto-Assets stärkt. Hinzu kommen Vorgaben für mehr Transparenz bei den Krypto-Beständen des öffentlichen Sektors.

“Über die dokumentierten Spenden hinaus ist keine weitere Bitcoin-Akkumulation geplant“, erklärte der IWF.

Dass die Bestände El Salvadors zuletzt dennoch gestiegen waren, hatte Fragen zur Einhaltung der Vereinbarung aufgeworfen. Im September erklärte der IWF jedoch, dass seit der ersten Überprüfung des Programms im Juni 2025 keine öffentlichen Mittel für eine zusätzliche Bitcoin-Akkumulation verwendet worden seien. Von den salvadorianischen Behörden eingereichte Unterlagen hätten vielmehr bestätigt, dass die zusätzlichen Bestände aus privaten Spenden stammten. Mehr dazu hier: So füllt El Salvador seine Bitcoin-Reserve auf.

Laut Arkham hält das Land an der Pazifikküste aktuell rund 7.295 Bitcoin im Wert von 626 Millionen US-Dollar. Insgesamt soll El Salvador mit den Beständen rund 56 Millionen US-Dollar im Gewinn sein.