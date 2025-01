In diesem Artikel erfährst du: Warum es in 2025 zur Bitcoin-Fomo bei Staaten kommt

Wie KI-Agenten den Mainstream erobern

Weshalb die Krypto-Adoption bei Institutionen zum Hype führt

Warum bei Krypto-Hypes Vorsicht geboten ist

Im Bullenjahr 2021 waren es NFTs und das Metaverse. Stars und große Unternehmen drängten erstmals in den Krypto-Sektor und bezahlten Millionen für Bilder von Affen oder digitales Land. Die Euphorie flachte ab, die Bilder sanken im Wert, das Land liegt brach. In den letzten beiden Jahren haben sich Memes als großer Hype herausgestellt. Donald Trump spricht über Bitcoin: Fünf Minuten später gibt es einen Memecoin. Elon Musk ändert seinen Twitter-Namen: Die gleichnamige Kryptowährung schießt zum Mond. Zuletzt sorgten die sogenannten KI Agenten für enormes Kurswachstum. Doch was treibt den Krypto-Markt in 2025 auf die Spitze – und haben diese Hypes Substanz?

