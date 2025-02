In diesem Artikel erfährst du: Welche Indikatoren das Cycle Top anzeigen können

Wie du sie für dich nutzen kannst

Ob Bitcoin noch in diesem Jahr über 200.000 USD steigen kann

Kaum eine Frage beschäftigt Bitcoin-Investorinnen und -Investoren so sehr, wie die nach dem Top des aktuellen Bitcoin-Zyklus. Wenig verwunderlich, schließlich ging der vergangene Bullenmarkt 2021 gefühlt zu schnell vorbei. So mancher Glücksritter versäumte es in Erwartung der 100.000 USD, Gewinne zu realisieren und musste dabei zusehen, wie das rapide aufgeblähte Portfolio wieder in sich zusammenschrumpfte.

Das Realisieren von Gewinnen nahe am Bitcoin Top kann also sinnvoll sein. Aber wo wird das liegen?

