In diesem Artikel erfährst du:
- Wie hoch die Chancen auf eine Bitcoin-Weihnachtsrallye 2025 tatsächlich stehen
- Warum sich BTC trotz Kurskorrektur möglicherweise in einer überverkauften Zone befindet
- Welche makroökonomischen Risiken die Rallye noch bremsen könnten
Angst, FUD, Abverkauf. Am Krypto-Markt dominiert das negative Sentiment. Die Kryptowährung Nr. 1 hat verglichen mit dem Allzeithoch bei 126.000 US-Dollar 28,8 Prozent an Wert verloren. Derweil dominieren makroökonomische Unsicherheiten weiterhin das Geschehen. Droht jetzt ein Abverkauf bis auf 80.000 US-Dollar – oder steht uns eine Weihnachtsrallye bevor?
