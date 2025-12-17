Bitcoin kämpft um die Marke von 90.000 US-Dollar. So hoch stehen jetzt die Chancen auf eine Weihnachtsrallye.

Bitcoin-Prognose: So wahrscheinlich ist eine BTC-Weihnachtsrallye

In diesem Artikel erfährst du: Wie hoch die Chancen auf eine Bitcoin-Weihnachtsrallye 2025 tatsächlich stehen

Warum sich BTC trotz Kurskorrektur möglicherweise in einer überverkauften Zone befindet

Welche makroökonomischen Risiken die Rallye noch bremsen könnten

Angst, FUD, Abverkauf. Am Krypto-Markt dominiert das negative Sentiment. Die Kryptowährung Nr. 1 hat verglichen mit dem Allzeithoch bei 126.000 US-Dollar 28,8 Prozent an Wert verloren. Derweil dominieren makroökonomische Unsicherheiten weiterhin das Geschehen. Droht jetzt ein Abverkauf bis auf 80.000 US-Dollar – oder steht uns eine Weihnachtsrallye bevor?

