Bitcoin aktuell 

Bitcoin-Prognose: So wahrscheinlich ist eine BTC-Weihnachtsrallye

Bitcoin kämpft um die Marke von 90.000 US-Dollar. So hoch stehen jetzt die Chancen auf eine Weihnachtsrallye.

David Scheider
Bitcoin-Kurs87,267.00 $1.75 %
Eine Bitcoin-Münze hängt an einem Weihnachtsbaum

Beitragsbild: Shutterstock

 | Grüne oder rote Weihnachten – das ist die Frage

In diesem Artikel erfährst du:

  • Wie hoch die Chancen auf eine Bitcoin-Weihnachtsrallye 2025 tatsächlich stehen
  • Warum sich BTC trotz Kurskorrektur möglicherweise in einer überverkauften Zone befindet
  • Welche makroökonomischen Risiken die Rallye noch bremsen könnten

Angst, FUD, Abverkauf. Am Krypto-Markt dominiert das negative Sentiment. Die Kryptowährung Nr. 1 hat verglichen mit dem Allzeithoch bei 126.000 US-Dollar 28,8 Prozent an Wert verloren. Derweil dominieren makroökonomische Unsicherheiten weiterhin das Geschehen. Droht jetzt ein Abverkauf bis auf 80.000 US-Dollar – oder steht uns eine Weihnachtsrallye bevor?

