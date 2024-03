Allzeithoch oder Kurskorrektur So geht es mit Bitcoin weiter

In diesem Artikel erfährst du: Wie sich Großinvestoren verhalten

Was uns On-Chain-Daten über den Bitcoin-Kurs verraten

Ob es sich jetzt lohnt Bitcoin zu kaufen oder man auf tiefere Kurse warten sollte

Bitcoin ist bekannt dafür, selbst die besten Trader und Marktexperten regelmäßig auf dem falschen Fuß zu erwischen. Doch während diese Profis bestimmte Strategien verwenden, um sich vor unerwarteten Ereignissen zu schützen, machen gerade Anfänger in turbulenten Marktphasen oftmals kostspielige Fehler. Sie verkaufen in Panik oder steigen zu früh in den Markt ein. Angesichts des jüngsten Bitcoin-Abverkaufs sollten Investoren genau diese Fehler vermeiden. Viele fragen sich daher derzeit, ob Bitcoin als Nächstes die 100.000 US-Dollar-Marke ins Visier nimmt oder es zu einem weiteren Kursrücksetzer kommt.

Um auf diese Frage eine Antwort zu finden, werfen wir nachfolgend einen Blick hinter die Kulissen von Bitcoin – auf die Blockchain. Dies erlaubt es, das Verhalten wichtiger Investorengruppen wie Krypto-Wale in Echtzeit zu beobachten und zu analysieren. Verkaufen Großinvestoren momentan ihre Bestände oder nutzen sie die Schwäche am Markt, um nachzukaufen? Zudem verraten sie, wohin Kapital auf den Krypto-Börsen verschoben wird. All das in Echtzeit und mit einem Grad an Transparenz, den es bei herkömmlichen Investments in Aktien oder Rohstoffe in dieser Art nicht gibt. Die Analyse kann dabei helfen, besser zu verstehen, ob jetzt ein guter Zeitpunkt ist, Bitcoin zu kaufen oder zu verkaufen.